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Türkiye'nin en soğuk ilinde sıcaklık eksi 3 dereceyi gösterdi

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#Soğuk Hava#Kar Yağışı#Sıcaklık
Türkiyenin en soğuk ilinde sıcaklık eksi 3 dereceyi gösterdi
Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2025 11:49

Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle 59 ilde termometreler 10 derecenin altını gösterdi. Yurt genelinde en düşük sıcaklık sıfırın altında 3,1 dereceyle Yozgat'ta ölçüldü.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, bugün yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 8 ila 15 derece altında seyretti.

Başta Ankara ve İstanbul olmak üzere birçok şehirde gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı zaman zaman şiddetini artırdı.

Sıcaklık, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Yalova, Yozgat ve Zonguldak'ta 10 derecenin altına düştü.

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Söz konusu 59 ilde en düşük sıcaklıklar, ilçelere göre sıfırın altında 3,1 ile 9,8 derece aralığında seyretti. En düşük sıcaklık Yozgat'ta sıfırın altında 3,1 derece olarak ölçüldü.

Sıcaklıklar Ankara'da 0,4, İstanbul'da 6,3, İzmir'de 9,5 derece olarak kayıtlara geçti.

Yağışlı ve soğuk havanın 23 Mart'tan itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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#Soğuk Hava#Kar Yağışı#Sıcaklık

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