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Gündem
Gülay KUYUCU/DHA
Haber Giriş: 23.02.2021 - 11:14 | Son Güncelleme:

Türkiye'nin en soğuk ilçesi Çaldıran! Eksi 26,9...

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Türkiye'nin en soğuk ilçesi Çaldıran! Eksi 26,9...
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Doğu Anadolu'da soğuk hava etkili olurken, bölgenin en soğuk ilçesi eksi 26,9 dereceyle Van Çaldıran oldu. Kar yağışının ardından dondurucu soğukların başladığı bölgede her yıl olduğu gibi ağaçlar kırağı, akarsu ve dereler buz tuttu.

Van'da hafta sonu etkili olan kar yağışı sonrası dondurucu soğuklar başladı. Kentin birçok ilçesinde soğuk hava, hayatı olumsuz etkiledi. Türkiye'deki en düşük hava sıcaklığının 9 Ocak 1990'da sıfırın altında 46,4 derece olarak ölçüldüğü Van'ın Çaldıran ilçesinde, dondurucu soğuğun etkisi yine hissedildi. Bugün 12 kilometre uzaklıktaki Bezirhane Mahallesi'nde ölçülen eksi 26,9 derece sıcaklık ile Çaldıran, en soğuk ilçe oldu. Denizden 2 bin 50 metre yükseklikteki ilçede soğuk hava nedeniyle ağaçlar kırağı, akarsu ve dereler buz tuttu, evlerin çatılarında ise buz sarkıtları oluştu.

Türkiyenin en soğuk ilçesi Çaldıran Eksi 26,9...


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