×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Türkiye'nin en sıcak kentlerinden biri... Belediye personeli esnek mesai uygulamasına geçti | Bu saatler arasında çalışma yapılmayacak

Güncelleme Tarihi:

#Esnek Mesai#Sıcak Hava#Aşırı Sıcaklar
Türkiyenin en sıcak kentlerinden biri... Belediye personeli esnek mesai uygulamasına geçti | Bu saatler arasında çalışma yapılmayacak
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2025 12:56

Ceyhan Belediyesi, özellikle temizlik işleri, park ve bahçeler ile fen işleri müdürlüğü bünyesinde görev yapan sahadaki ekipler için saat 11.00 ila 15.00 arası çalışma yapılmayacak şekilde esnek mesai sistemine geçti.

Haberin Devamı

İlçede son günlerde etkisini artıran aşırı sıcak hava, belediye sahadaki çalışma düzeninde değişikliğe gidilmesine neden oldu. Belediye, özellikle temizlik işleri, park ve bahçeler ile fen işleri müdürlüğü bünyesinde görev yapan sahadaki ekipler için saat 11.00 ila 15.00 arası çalışma yapılmayacak şekilde esnek mesai sistemine geçti.

Türkiyenin en sıcak kentlerinden biri... Belediye personeli esnek mesai uygulamasına geçti | Bu saatler arasında çalışma yapılmayacak

'PERSONELİMİZİN SAĞLIĞI HER ŞEYDEN ÖNEMLİ'

Aşırı sıcakların vatandaşlar kadar sahada görev yapan belediye personelini de olumsuz etkilediğini belirten Ceyhan Belediye Başkan Vekili Sevil Aydar Yıldız, “Ne yazık ki son günlerde iki personelimiz aşırı su kaybına bağlı rahatsızlanarak tedavi altına alındı. Personelimizin sağlığı her şeyden önemli. Bu nedenle sıcaklığın en yüksek olduğu saatlerde sahada çalışma yapılmaması kararı aldık” dedi.

Haberin Devamı

Türkiyenin en sıcak kentlerinden biri... Belediye personeli esnek mesai uygulamasına geçti | Bu saatler arasında çalışma yapılmayacak

Meteoroloji verilerine göre sıcaklıkların ilerleyen günlerde de mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini hatırlatan Yıldız, hem vatandaşlara hem de çalışanlara bol sıvı tüketmeleri ve güneşin dik açıyla geldiği saatlerde dışarıda uzun süre kalmamaları yönünde uyarıda bulundu.

Yeni düzenlemeye göre sahada görev yapan ekipler, mesailerini sabah erken saatlerde ve akşam serinliğinde sürdürecek. (DHA)

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Esnek Mesai#Sıcak Hava#Aşırı Sıcaklar

BAKMADAN GEÇME!