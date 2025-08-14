Türkiye'nin en sıcak kentlerinden biri... Belediye personeli esnek mesai uygulamasına geçti | Bu saatler arasında çalışma yapılmayacak

Haberin Devamı

İlçede son günlerde etkisini artıran aşırı sıcak hava, belediye sahadaki çalışma düzeninde değişikliğe gidilmesine neden oldu. Belediye, özellikle temizlik işleri, park ve bahçeler ile fen işleri müdürlüğü bünyesinde görev yapan sahadaki ekipler için saat 11.00 ila 15.00 arası çalışma yapılmayacak şekilde esnek mesai sistemine geçti.

'PERSONELİMİZİN SAĞLIĞI HER ŞEYDEN ÖNEMLİ'

Aşırı sıcakların vatandaşlar kadar sahada görev yapan belediye personelini de olumsuz etkilediğini belirten Ceyhan Belediye Başkan Vekili Sevil Aydar Yıldız, “Ne yazık ki son günlerde iki personelimiz aşırı su kaybına bağlı rahatsızlanarak tedavi altına alındı. Personelimizin sağlığı her şeyden önemli. Bu nedenle sıcaklığın en yüksek olduğu saatlerde sahada çalışma yapılmaması kararı aldık” dedi.

Haberin Devamı

Meteoroloji verilerine göre sıcaklıkların ilerleyen günlerde de mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini hatırlatan Yıldız, hem vatandaşlara hem de çalışanlara bol sıvı tüketmeleri ve güneşin dik açıyla geldiği saatlerde dışarıda uzun süre kalmamaları yönünde uyarıda bulundu.

Yeni düzenlemeye göre sahada görev yapan ekipler, mesailerini sabah erken saatlerde ve akşam serinliğinde sürdürecek. (DHA)