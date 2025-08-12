×
Gündem Haberleri

Türkiye'nin en sıcak kenti belli oldu! Termometreler 53 dereceyi aştı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2025 15:21

Yurt genelinde bu hafta yeni bir sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor. Türkiye'de sıcaklığın en yüksek ölçüldüğü il belli oldu. Termometreler 53 dereceyi aşarken sokaklar boş kaldı.

Türkiye'de sıcaklığın en yüksek ölçüldüğü kentlerden biri olan Şanlıurfa'da, termometreler 53 dereceyi gösterdi. Kentte etkisini sürdüren kavurucu sıcak havalar, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

CADDE VE SOKAKLAR BOŞ KALDI

Termometreler 53 dereceyi gösterirken sıcaktan korunmak isteyen vatandaşlar ise yeşil alanlarda ve ağaç gölgeliklerinde serinlemeyi tercih etti. Bazı vatandaşların çeşmelerde yüzlerini yıkayıp su içerek serinledikleri görüldü.

Sıcaklık nedeniyle kentin işlek cadde ve sokaklarında sakinlik gözlendi.

Türkiyenin en sıcak kenti belli oldu Termometreler 53 dereceyi aştı

Vatandaşlardan Adil İpeksever havanın çok sıcak olduğunu ve gölgelik alanlarda zaman geçirmeye gayret ettiklerini söyledi.

Eyüp Saygan da İzmir'den geldiğini ve Şanlıurfa'nın İzmir'e göre çok sıcak olduğunu dile getirerek, özellikle yaz mevsiminde Şanlıurfa'da yaşamanın çok zor olduğunu kaydetti.

