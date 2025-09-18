×
HABERLERGündem Haberleri

Türkiye'nin en küçük ilçesi: Bin 11 kişi yaşıyor! İlçe sakinlerinin tek bir isteği var

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2025 10:59

Türkiye'nin en küçük ilçesi Polateli'de tek fırın ve berber hizmet veriyor, ilçe halkı ise modern bir hastane talebinde bulunuyor.

Toplam bin 11 kişilik nüfusuyla Türkiye'nin en küçük ilçesi olan Kilis'in Polateli ilçesinde esnaf ve vatandaşlar, küçük ilçede yaşamanın avantajları kadar dezavantajlarını yaşıyor. Samimiyetin hakim olduğu ilçede tek fırın ve berber hizmet verirken halkının en büyük talebi ise modern bir hastane yapılması.

 

"HER YERE YÜRÜYEREK GİDEBİLİYORSUN"

İlçede tek berber olan Kerem Aytekin, "Burada yaşamak kolay ama küçük bir ilçe olduğu için kendi aracın yoksa merkeze ulaşım zor. İlçe içinde ise her yere yürüyerek gidebiliyorsun. Resmi kurum olarak kaymakamlık, belediyemiz, emniyetimiz, jandarma karakolumuz ve haftada iki gün hizmet veren postanemiz var. Dükkanıma çevre köylerden de gelen oluyor. İyi kötü geçinip gidiyoruz" dedi.

"İŞ AZ AMA BİZ AZA KANAAT EDİYORUZ"

Polateli'de tek fırıncı olan Şevket Yavuz ise ilçede işlerin az olduğunu belirterek, "Mesleği 40 yıldır yapıyorum. Burada 6 yıldır mücadele ediyoruz. Küçük olmasına rağmen iş az ama biz aza kanaat ediyoruz. Az olsun öz olsun diyoruz. Amacımız halka hizmet sunmak, para kazanıp bir şeyler sahip olmak değil" ifadelerini kullandı.

İlçe halkı ise özellikle sağlık konusunda sıkıntı yaşadıklarını belirterek modern bir hastane talebinde bulundu. Hastane bulunmamasının kendilerini çok zorladığını söyleyen 80 yaşındaki Beyaz Oğuztürk, "Hastane istiyorum, buranın iyi olmasını istiyorum. Hastane olması gerekiyor" diye konuştu.

