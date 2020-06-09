Türkiye'nin en genç muhtarlarından Garip, kazada yaralandı

Kaza, akşam saatlerinde İnegöl'e bağlı kırsal Çavuşköy Mahallesi'nde meydana geldi. Türkiye'nin en genç muhtarından olan Akhisar Mahallesi muhtarı Oktay Garip (22) yönetimindeki 16 FK 920 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvalandı. Kazada, Oktay Garip yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Garip, ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Garip'in vücudunda kırıklar olduğu tespit edildi.