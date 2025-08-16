×
Türkiye’nin en genç kadın pilot adayı Defne Özcan, TIME'ın 'Yılın Kızları' listesinde yer aldı

Türkiye’nin en genç kadın pilot adayı Defne Özcan, TIMEın Yılın Kızları listesinde yer aldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2025 12:46

TIME, dünya genelinde topluma ilham veren 10 genç lideri onurlandırmak üzere hazırladığı 'Yılın Kızları' listesini duyurdu. Listede; DHA'nın haber yaptığı, Bursa'da Ultralight Pilot Lisansı (UPL) almak için uçuş eğitimine başlayıp, Türkiye'de solo uçuş gerçekleştiren en genç kadın pilot adayı olan 12’nci sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Defne Özcan da yer aldı.

TIME, dünya genelinde topluma ilham veren 10 genç lideri onurlandırmak üzere hazırladığı 'Yılın Kızları' listesini duyurdu. Ödüllü editoryal ekibin oluşturduğu liste, 12 ila 17 yaş arası genç kızların cesaretini ve yaratıcılığını kutluyor. Listede; DHA muhabirinin haberini yaptığı Ultralight Pilot Lisansı (UPL) almak için uçuş eğitimine başlayıp, Türkiye'de solo uçuş gerçekleştiren en genç kadın pilot adayı olan lise 12'nci sınıf öğrencisi Defne Özcan da yer aldı.

Türkiye’nin en genç kadın pilot adayı Defne Özcan, TIMEın Yılın Kızları listesinde yer aldı

LİSTEDEKİ 10 KİŞİ

2025 TIME Yılın Kızları Listesi'nde Defne Özcan’ın yanı sıra; Yeni Zelanda'dan genç yazar Rutendo Shadaya, Japonya'dan olimpiyat şampiyonu sporcu Coco Yoshizawa, Çin'den bilim eğitmeni Valerie Chiu, Fransa'dan zorbalıkla mücadele öncüsü Zoé Clauzure, Almanya'dan çocuk güvenliği savunucusu Clara Proksch, Meksika'dan yarış pilotu Ivanna Richards, Polonya'dan biyoteknoloji mucidi Kornelia Wieczorek, Birleşik Krallık'tan evsizlik sorununa karşı çözüm üreten mühendis Rebecca Young, ABD'den organ bağışı savunucusu Naomi S. DeBerry yer alıyor.

Türkiye’nin en genç kadın pilot adayı Defne Özcan, TIMEın Yılın Kızları listesinde yer aldı

"KIZIMI TEBRİK EDİYORUM"

DHA muhabirinin telefonla ulaştığı Defne Özcan, "TIME'da yer almak beklediğim bir durum değildi ve çok şaşırdım" derken, babası Önder Özcan, "Başarılarından dolayı kızımı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

Türkiye’nin en genç kadın pilot adayı Defne Özcan, TIMEın Yılın Kızları listesinde yer aldı

