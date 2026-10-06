Türkiye’nin en çok vali çıkaran illeri belli oldu: İşte valilerin memleketleri

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Verilen listeye göre Erzurumlu valiler arasında Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Edirne Valisi Yunus Sezer, İstanbul Valisi Davut Gül, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer yer alıyor.

ZİRVEYE YAKIN İLLER DE DİKKAT ÇEKTİ

Valilerin memleketlerine ilişkin dağılımda Erzurum ve Adana’nın ardından Ankara, Elazığ ve Kayseri öne çıktı. Söz konusu üç ilden 4’er ismin valilik görevinde bulunması dikkat çekerken, Antalya, Sinop, Trabzon, Çorum, Malatya, Bitlis ve Ordu da birden fazla vali yetiştiren iller arasında yer aldı.

VALİLER VE MEMLEKETLERİ

Adana Valisi Mustafa Yavuz: Elazığ

Adıyaman Valisi Abdullah Küçük: Sivas

Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş: Trabzon

Ağrı Valisi Önder Bozkurt: Hatay

Aksaray Valisi Murat Duru: Niğde

Amasya Valisi Önder Bakan: Tekirdağ

Ankara Valisi Yakup Canbolat: Çorum

Antalya Valisi Hulusi Şahin: Ankara

Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı: Bitlis

Artvin Valisi Turan Ergün: Sinop

Aydın Valisi Osman Varol: İzmir

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu: Düzce

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer: Rize

Bingöl Valisi Cahit Çelik: Ağrı

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya: Kastamonu

Bolu Valisi Abdulaziz Aydın: Mardin

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan: Ağrı

Bursa Valisi Erol Ayyıldız: Giresun

Çanakkale Valisi Ömer Toraman: Erzurum

Çankırı Valisi Hüseyin Çakırtaş: Sivas

Çorum Valisi Ali Çalgan: Malatya

Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger: Konya

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu: Trabzon

Edirne Valisi Yunus Sezer: Erzurum

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu: Ordu

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu: Bitlis

Erzurum Valisi Aydın Baruş: Edirne

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz: Adana

Gaziantep Valisi Kemal Çeber: Tokat

Giresun Valisi Mustafa Koç: Adana

Gümüşhane Valisi Cevdet Atay: Elazığ

Hakkâri Valisi İbrahim Taşyapan: Kayseri

Hatay Valisi Mustafa Masatlı: Çorum

Isparta Valisi Abdullah Erin: Mardin

Mersin Valisi Atilla Toros: Bitlis

İstanbul Valisi Davut Gül: Erzurum

İzmir Valisi Süleyman Elban: Kırşehir

Kars Valisi Ziya Polat: İzmit

Kastamonu Valisi Meftun Dallı: Sinop

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek: Kocaeli

Kırklareli Valisi Uğur Turan: Giresun

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek: Adana

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş: Erzurum

Konya Valisi İbrahim Akın: Çorum

Kütahya Valisi Musa Işın: Bingöl

Malatya Valisi Seddar Yavuz: Eskişehir

Manisa Valisi Vahdettin Özkan: Muş

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer: Erzurum

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun: Elazığ

Muğla Valisi İdris Akbıyık: Malatya

Muş Valisi Avni Çakır: Aksaray

Nevşehir Valisi Hüseyin Kök: Konya

Niğde Valisi Nedim Akmeşe: Sinop

Ordu Valisi Muammer Erol: Kayseri

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş: Malatya

Sakarya Valisi Rahmi Doğan: Sivas

Samsun Valisi Orhan Tavlı: Ordu

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya: Eskişehir

Sinop Valisi Mustafa Özarslan: Adana

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek: Antalya

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk: Sakarya

Tokat Valisi Abdullah Köklü: Ankara

Trabzon Valisi Tahir Şahin: Kayseri

Tunceli Valisi Şefik Aygöl: Batman

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak: Çanakkale

Uşak Valisi Serdar Kartal: Balıkesir

Van Valisi Ozan Balcı: Ardahan

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan: Ankara

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu: Trabzon

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan: Kayseri

Karaman Valisi Hayrettin Çiçek: Elazığ

Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim: İstanbul

Batman Valisi Ekrem Canalp: Bolu

Şırnak Valisi Birol Ekici: Antalya

Bartın Valisi Nurtaç Arslan: Amasya

Iğdır Valisi Fırat Taşolar: Kahramanmaraş

Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta: Antalya

Karabük Valisi Oktay Çağatay: Kırşehir

Kilis Valisi Ömer Kalaylı: Kahramanmaraş