Türkiye'nin en çok göç veren ili oldu! 'Bu sürpriz bir sonuç değil'

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Yozgat, ülkenin en çok göç veren kenti unvanını aldı. Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Mümtaz Levent Akkol, göç olgusuna yönelik olarak yaptığı değerlendirmelerde Yozgat’ın geçmişi olan göç hikayesinin olduğuna değindi.

Yurt dışında işçi olarak bulunan, ‘Gurbetçi’ dediğimiz insanları da dikkate almamız gerektiğini söyleyen Akkol, Yozgat’ın göç hikayesinin geçmişe dayandığını ifade etti.

Akkol sözlerini şöyle sürdürdü: "Tarihin belli bir döneminde başlamış göç hareketleri süreklilik kazanmış ve halen devam ediyor. Türkiye’nin göç veren şehirlerine baktığımızda ilk sırada Yozgat’ı görüyoruz. Bu sürpriz bir sonuç değil. Yozgat’ta itici faktörler söz konusudur. Coğrafi konumu noktasında yakın mesafe göçü söz konusudur. Göçmen ağları mevcuttur. Öncü göçmenler gerek yurt içinde gerek yurt dışında göçü teşvik edici şekilde yardım ağları da oluşturabilirler."

Akkol, iş konusunun en önemli husus olduğunu belirterek, "Yozgat’ta iş imkanlarının özellikle geçmiş dönemde yeterli olmadığını söyleyebiliriz. Bir diğer etmen eğitim ve sağlık imkanlarıdır. Bu göçe sebebiyet verir. Çekici etmenler, göçmenlerin göç ettiği şehirleri tanımlar. Fazla iş imkanı, eğitim ve sağlık imkanlarının yeterli olması gibi. Yozgat’ın coğrafi konumu burada belirleyici. Kayseri, Ankara, Samsun gibi büyük şehirleri cazibe merkezi haline getirebilir. Bu husus nasıl tersine çevrilebilir? İtici ve çekici faktörlerin yeninden planlanmasıyla bu mümkündür. Şu an sizinle Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi olarak konuşuyorum. Bu eğitim imkanlarının iyileştirildiğini gösterir. Sağlık hizmetlerinde üniversite hastanesi, devlet hastanesi gibi imkanların iyileştirilmesi göçü durduracağı gibi cazibe de oluşturabilir. Önemli bir diğer husus da iş imkanlarıdır. Eğitim ve sanayiye yapılan yatırımların bir kısmının sanayiye yapılması gerekir" dedi.