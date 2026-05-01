Türkiye'nin en büyüklerinden biri: Avrupa'nın en iyi kamu binası mimarisi ödülünü aldı!

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin en büyük kütüphanelerinden birini Samsun'a kazandırıyor. Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi Türkiş mevkisinde bulunan kütüphane tamamlandığında bin 98 oturma alanı ve 525 bin kitap kapasitesi ile hizmet verecek. 5 bin 200 metrekare arsa içinde 27 bin 570 metrekare inşaat alanına sahip proje, 3 bodrum kat, 1 zemin kat, 5 normal kat ve teknik kat olmak üzere 10 kattan oluşuyor.

Her detayın özel olarak tasarlandığı projede kitaplıklar, serbest çalışma alanları, toplantı ve seminer salonları, çocuk kütüphanesi, sergi salonları, etkinlik atölyeleri, bireysel ve grup çalışma alanları, medya gösteri alanları, hobi alanları, araştırma merkezi, kafe, restoran ve bahçe etkinlik alanları yer alacak. Kütüphane, 7'den 70'e herkese hitap edecek şekilde planlandı. 'Engelsiz Samsun' mottosuna uygun olarak projede görme engellilere yönelik okuma salonu da bulunacak. İngiltere'de düzenlenen 2023 International Property Awards (Avrupa Gayrimenkul Ödülleri) yarışmasında "Avrupa'nın en iyi kamu binası mimarisi" ödülüne layık görülen projenin bitiş tarihi ve ismi, Başkan Halit Doğan tarafından açıklandı.

İnşaatın uzun sürdüğünü belirten Başkan Doğan, "Kütüphane inşaatı biraz uzun sürdü. Biz de bunun farkındayız. Müteahhitten kaynaklı yavaşlamalar oldu. Proje çok büyük ve teferruatlı bir iş. İçerisindeki çalışmalar, dış cephesinden daha uzun sürdü. Çok güzel, Samsun'a yakışır önemli bir eser ortaya çıkıyor. Kütüphane projesi ödüllü bir proje. Ödüllü olması da kütüphaneye ayrı bir değer katıyor. Haziran ayı sonu müteahhit ile anlaşma sürecimiz tamamlanacak ama iç tefrişat eksikliklerimizle birlikte okulların açıldığı dönemde, yani eylül ayı gibi açmış oluruz diye planlıyoruz" dedi.

"ADI MUSTAFA DEMİR ŞEHİR KÜTÜPHANESİ OLACAK"

Kütüphaneye merhum eski Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in adının verileceğini açıklayan Başkan Doğan, "Kütüphanenin adını ‘Mustafa Demir Şehir Kütüphanesi' koymayı arzu ettik. Mustafa başkanımızın şehir kütüphanesine emeği çoktu. Ailesiyle de görüştük. Onlar da isminin verilmesinden mutlu olacaklarını ifade ettiler. Kütüphane, eylülde 'Mustafa Demir Şehir Kütüphanesi' olarak hizmete açılacak" diye konuştu.