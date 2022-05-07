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Türkiye’nin en büyük ikramiyesi çıkan kuponun oynandığı bayii, bu defa da Kazı Kazan’da kazandırdı

#Kazı Kazan#Denizli#İkramiye
Türkiye’nin en büyük ikramiyesi çıkan kuponun oynandığı bayii, bu defa da Kazı Kazan’da kazandırdı

Denizli'deki Türkiye tarihinin en büyük ikramiyesi olan 212 milyon 285 bin TL'lik Çılgın Sayısal Loto kuponunun oynandığı bayii, bu defa 1 milyon 200 bin liralık ikramiye isabet eden 'Kazı Kazan' kartını sattı. Bayinin sahibi Emrah Onaç, "Kazı Kazan kartından ikramiye isabete eden talihli tekstil işçisi bir arkadaşımız. Kendisi kazıyıp, ikramiyeyi görünce şaşırdı. Onun adına çok sevindik." dedi.

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Pamukkale ilçesi İstiklal Mahallesi'ndeki Emrah Onaç'ın sahibi olduğu şans oyunları bayiinden, önceki gün satılan Kazı Kazan kartına 1 milyon 200 bin lira ikramiye çıktı. Onaç'ın işlettiği bayiden oynanan Çılgın Sayısal Loto kuponuna da 13 Eylül 2021 tarihindeki çekilişte 212 milyon 285 bin 211 lira 50 kuruş ikramiye isabet etmişti. Bu rakam Türkiye tarihinin en büyük ikramiyesi olarak kayıtlara geçmişti. Onaç, hem Türkiye'nin en büyük ikramiyesini vermenin hem de Kazı Kazan'da büyük ikramiye vermenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. İki kez büyük ikramiye veren bayii, Denizlilerin akınına uğruyor.

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Bayinin işletmecisi Emrah Onaç, Kazı Kazan ikramiyesinin tekstil işçisine çıktığını belirtip, "Türkiye tarihinin en büyük ikramiyesinin bizim bayimizden çıkması bizi sevindirdi. Böyle bir ikramiye vermek bizim için gurur verici oldu. Şans oyunlarında sürekli ikramiyeler veriyoruz ancak yine büyük ikramiye vermenin gururunu bir kez daha yaşadık. Bu kez de kazı kazanda 1 milyon 200 bin lira verdik. Kaza Kazan kartından ikramiye isabete eden talihlinin tekstil işçisi bir arkadaşımız. Kendisi kazıyıp, ikramiyeyi görünce şaşırdı. Onun adına çok sevindik. Büyük ikramiyeler vermeye devam edeceğiz" dedi.

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#Kazı Kazan#Denizli#İkramiye

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