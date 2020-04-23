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Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 23.04.2020 - 11:34,Son Güncelleme:

Türkiye'nin en büyük dönme dolabında ışıl ışıl bayram coşkusu

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Türkiye'nin en büyük dönme dolabında ışıl ışıl bayram coşkusu
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ANTALYA'daki Türkiye'nin en büyük dönme dolabı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu ışıl ışıl yansıttı. Dönme dolap ile bir alışveriş merkezinin dış cephelerine led lambalarla Türk bayrağının yansıtıldığı görsel şov, ilgiyle izlendi.

Kent merkezindeki en büyük alışveriş merkezlerinden birinin dış cephesi, açıldığı günden bu yana led lambalarla aydınlatılıyor. Özel gün ve gecelerde Türk bayrağı ve Atatürk'ün portresinin oluşturulduğu binadaki ışıklar, bu kez 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için yandı. AVM'nin dış cephesinde Türk bayrağı oluşturularak bayram coşkusuna ortak olundu.

DÖNME DOLAP IŞIL IŞIL

90 metre yükseklik ve 42 kabiniyle Türkiye'nin en büyük dönme dolabı unvanına sahip Aktur Park'taki dönme dolabın gece ışıklandırması da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için yandı. Seyirlik manzarası ile kentin her tarafından görülen dönme dolaba Türk bayrağının ay ve yıldızı yansıtıldı. Dönme dolap Türk bayrağının yanı sıra, özel günlerde farklı desenlerle yapılan ışıklandırma ile ilgi odağı oluyor.

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