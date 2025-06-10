Türkiye'nin en büyüğü dünyanın ise ikincisi! Bitlis'te bulunan doğa harikası...

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Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) dahilinde "Mükemmeliyet Ödülü" alan Nemrut Kalderası, seyrine tatmin olmayan manzarasıyla yılın her döneminde doğaseverleri cezbediyor. Eşsiz doğası, berrak suyu ve çevresindeki volkanik yapısıyla dikkat çeken Nemrut, yüksekten çekilen karelerle bir kez daha kendine hayran bıraktı.

KENDİNE HAYRAN BIRAKIYOR

Yaklaşık 2 bin 250 metre rakımda bulunan Nemrut Kalderası, doğal güzelliği ile dikkat çekmeye devam ediyor. Kaldera içerisinde yer alan büyük göl, yaz aylarında serinliği ve manzarasıyla doğaseverlerin ilgisini çekerken, kış aylarında ise karla kaplanan yüzeyiyle farklı bir güzelliğe bürünüyor.