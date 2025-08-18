×
Türkiye'nin en büyüğü bölgenin önemli simgesi! Akın ediyorlar

Güncelleme Tarihi:

#Tortum Şelalesi#Erzurum#Doğa Harikası
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2025 09:23

Erzurum'un Uzundere ilçesinde bulunan ve Avrupa'nın üçüncü, Türkiye'nin ise en büyük şelalesi konumunda olan Tortum Şelalesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da yüz binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlamaya devam ediyor.

Her mevsim farklı bir güzelliğe bürünen şelalede, Tortum Gölü'nün suyunun azalmasıyla birlikte su debisinde düşüş yaşandı. Buna rağmen, doğal güzelliği ve eşsiz manzarasıyla ünlü şelale, ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekmeyi sürdürüyor.

BÖLGENİN EN ÖNEMLİ SİMGESİ

Doğa tutkunları ve fotoğraf meraklılarının uğrak noktası olan Tortum Şelalesi, bölge turizminin en önemli simgelerinden biri olma özelliğini koruyor.

Şelaleyi gezen vatandaşlar, "Çok güzel bir yer. Tortum Şelalesinin tanıtımının daha fazla yapılması lazım. Türkiye'nin önemli turizm noktalarından birisi bu bölge olabilir" diye konuştular.

