Türkiye'nin en büyüğü bölgenin önemli simgesi! Akın ediyorlar

Haberin Devamı

Her mevsim farklı bir güzelliğe bürünen şelalede, Tortum Gölü'nün suyunun azalmasıyla birlikte su debisinde düşüş yaşandı. Buna rağmen, doğal güzelliği ve eşsiz manzarasıyla ünlü şelale, ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekmeyi sürdürüyor.

Doğa tutkunları ve fotoğraf meraklılarının uğrak noktası olan Tortum Şelalesi, bölge turizminin en önemli simgelerinden biri olma özelliğini koruyor.

Şelaleyi gezen vatandaşlar, "Çok güzel bir yer. Tortum Şelalesinin tanıtımının daha fazla yapılması lazım. Türkiye'nin önemli turizm noktalarından birisi bu bölge olabilir" diye konuştular.