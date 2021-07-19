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Gündem
Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT (DHA)
Haber Giriş: 19.07.2021 - 16:56 | Son Güncelleme:

Türkiye'nin en az nüfusa sahip ili Bayburt, en kalabalık günlerini yaşıyor! Nüfusu ikiye katlandı

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Türkiye'nin en az nüfusa sahip ili Bayburt, en kalabalık günlerini yaşıyor. Kurban Bayramı için gurbetçilerin memleketlerine dönmesiyle kentin nüfusu iki katına çıktı. Kentin cadde ve sokaklarında park sorunu başlarken, kaldırımda yürümek dahi zorlaştı.

İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa başta olmak üzere diğer kentlere göç eden Bayburtlular, bayram tatilini geçirmek için memleketlerine döndü. Yaz ve bayram tatili nedeniyle yurt dışında yaşayan gurbetçiler de kente akın etti.

Türkiye'nin en az nüfuslu ili olan Bayburt'ta, son dönemde en kalabalık günler yaşanmaya başlandı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 82 bin 274 kişinin yaşadığı kentte nüfus, yurt içinden ve dışından gelen ziyaretçilerle ikiye katlandı.

Türkiyenin en az nüfusa sahip ili Bayburt, en kalabalık günlerini yaşıyor Nüfusu ikiye katlandı
Kentin cadde ve sokaklarında park sorunu başlarken, kaldırımda yürümek dahi zorlaştı. Cumhuriyet Caddesi başta olmak üzere birçok cadde ve sokakta, araç yoğunluğu nedeniyle trafik oluştuğu gözlendi. Kapalı ve açık otoparklarda doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Trafik polisi ve belediye ekipleri de trafiği düzenlemek için yoğun mesai yaptı.

Türkiyenin en az nüfusa sahip ili Bayburt, en kalabalık günlerini yaşıyor Nüfusu ikiye katlandı

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