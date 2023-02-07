TÃ¼rkiyeâ€™nin dÃ¶rt bir yanÄ±ndan gittiler

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BaÅŸta MehmetÃ§ik ve Zonguldakâ€™taki madenciler olmak Ã¼zere neredeyse tÃ¼m Ã¼lke genelindeki ekipler bÃ¶lgeye gitti.

Zonguldakâ€™tan 10 AFAD, 28 UMKE, 10 EreÄŸli Belediyesi, 5 EreÄŸli Ä°tfaiyecileri DoÄŸa SporlarÄ± Arama ve Kurtarma DerneÄŸi personeli ve 80 kiÅŸiden oluÅŸan TÃ¼rkiye TaÅŸkÃ¶mÃ¼rÃ¼ Kurumu tahlisiye ekibi deprem bÃ¶lgesine ulaÅŸtÄ±. Ä°zmir, Ä°stanbul ve Ankaraâ€™dan da Ã§ok sayÄ±da ekip depremzedelerin yardÄ±mÄ±na koÅŸtu.

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AFAD GÃ¶nÃ¼llÃ¼leri, bÃ¶lgeye gÃ¶nderilmek iÃ§in Ã§aÄŸrÄ±lmalarÄ± Ã¼zerine Ä°stanbul HavalimanÄ±â€™na akÄ±n etti. Binlerce gÃ¶nÃ¼llÃ¼ havalimanÄ±na yÄ±ÄŸÄ±ldÄ±.

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