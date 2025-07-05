Türkiye'nin dört bir yanından Edirne'ye akın ettiler! Güreş sevdalıları sokakta yattı

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Türkiye'nin dört bir yanından gelen güreş tutkunları, Selimiye Camisi çevresindeki alanlarda konaklamaya başladı. Geceden itibaren cami çevresine yerleşen bazı ziyaretçiler kurdukları çadırlarda uyurken, bazıları da serdikleri kartonların üzerinde sabahladı.

Güneşin doğuşuyla uyanan güreş tutkunları, kahvaltılarını da aynı alanda yaptı.

Güreşseverler, gündüz saatlerinde er meydanına gidip akşamları da hasırların üzerinde, yıldızların altında sohbet ederek keyifli vakit geçiriyor.

Kendi aralarında bu alana "Bedava Palas" adını veren vatandaşlar, güreşlerin son gününe kadar park ve bahçelerde konaklayacaklarını belirtiyor.

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Manisa'dan gelen Nevzat Bozca, Edirne'nin dünyanın en güzel şehirlerinden biri olduğunu söyledi.

İlk kez Kırkpınar'ı seyretmeye geldiğini ifade eden Bozca, "Hayalimizdeydi, ilk kez nasip oldu. Güreş sevdalısı bir aileden geliyoruz. İnşallah seneye de nasip olur, gelmek isteriz. Kırkpınar sevdasının bizi çadırda kalmaya zorlamasından ziyade, buraya geldikten sonra nerede kaldığının çok bir önemi yok." dedi.

Sakaryalı Mustafa Kırık ise 1982'den bu yana güreşleri izlemeye Edirne'ye geldiğini anlattı.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinden gelen Salih Tonga da Kırkpınar için "taşın üstünde dahi yatacak kadar fedakar bir seyirci olduğunu" belirtti.

İşleri bırakıp geldiklerini söyleyen Tonga, şöyle konuştu:

"Selimiye'nin gölgesinde, avlusunda oturmak, namaz kılmak her insana nasip olmaz. Gerçekten Kırkpınar bizim için bir tarih, Edirne o şekilde. Ben ilk kez geldim, hep biraderler gelirdi. Hep içimde bir ukdeydi, Allah bu sefer nasip etti. Ama gerçekten buranın kahrı çekilir. Zahmetsiz iş yok. Sabah Selimiye'nin gölgesinde kahvaltı yaptık, onun da ayrı bir güzelliği var. Maneviyatı çok yüksek buranın."