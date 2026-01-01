Türkiye'nin dört bir yanında yeni yıl coşkusu

Haberin Devamı

İSTANBUL BOĞAZ'INDA GÖKYÜZÜ HAVAİ FİŞEKLERLE AYDINLANDI

İSTANBUL'da yeni yıl boğazda havai fişeklerle karşılandı. Görsel şölenin oluştuğu kutlamalar havadan dronla görüntülendi.

İstanbul yeni yıla coşkuyla girdi. İstanbul Boğazı'nda yeni yıla girerken havai fişekler görsel şölen oluşturdu.

Her yıl olduğu gibi İstanbul'da yılbaşı kutlamalarının önemli merkezlerden biri de yine Taksim Meydanı idi. Kutlamalar nedeniyle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Polis ekipleri cadde ve çevresinde görev yaparken, atlı polisler de İstiklal Caddesi boyunca devriye attı.

Giriş noktalarında kontroller yapılırken, bazı noktalarda polis denetimleri yapıldı. Işıklandırılan ve yılbaşına özel süslemelerle donatılan İstiklal Caddesi renkli görüntülere sahne oldu. Caddeyi dolduranlar süslemeler önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Müzik ve eğlencenin eksik olmadığı caddede, kalabalık nedeniyle neredeyse adım atacak yer kalmadı.

VAN'A GELEN İRANLI TURİSTLER, YENİ YILA EĞLENEREK GİRDİ

Van'da yeni yıl kutlamaları her yıl olduğu gibi bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. 2026'ya eğlenerek girmek isteyenler kentteki eğlence mekanlarını doldurdu. Ülkelerindeki resmi tatil ve izin günlerini geçirmek için Van'ı tercih eden İranlı turistler, 3 günlük yılbaşı programı için yine Van'ı tercih etti. İran sınırındaki Saray ilçesinde bulunan Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan trenle geçerek yılbaşı dolayısıyla kente gelen İranlı turistler, gündüz kentin cadde ve sokaklarında alışveriş yaparak esnafın yüzünü güldürdü.

Van'daki eğlence mekanlarında düzenlenen yılbaşı programlarına katılan İranlı turistler, 2026'ya eğlenerek girdi. Eğlence programına katılan İranlı turistler, kendi müzikleriyle yeni yıla girdi. Yeni yılın herkese huzur ve mutluluk getirmesi dileğinde bulunan İranlı turistler, Van'ı çok sevdikleri için her yıl yeni yıl için burayı tercih ettiklerini söyledi.

Öte yandan, kentte yeni yıl kutlamalarında herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için polis ve jandarma ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürdü.

KAPADOKYA'DA YENİ YILA HAVAİ FİŞEK EŞLİĞİNDE EĞLENEREK GİRDİLER

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde yerli ve yabancı turistler yeni yıla havai fişek eşliğinde eğlenerek girdi.

Kapadokya bölgesinde yerli ve yabancı turistlerin yılbaşı kutlamaları pek çok noktaya akın etti. Kapadokya'da en fazla ilgi gösterilen mekanlar, volkanik tüfler içerisine oyularak yapılan yeraltı eğlence merkezleri oldu. Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler, 2026 yılını eğlence merkezlerinde karşıladı. Turistler, havai fişek ve dansöz gösterileriyle eğlendi.

ULUDAĞ'DA COŞKULU YENİ YIL KUTLAMASI

Uludağ, yeni yılının ilk dakikalarına coşkuyla girdi. Yeni yıl tatilini geçirmek için Uludağ'ı tercih edenler ile günübirlikçilerin akın ettiği zirvede kalabalık göze çarptı.

Kış turizminin önemli noktalarından Uludağ, yoğun kar yağışının ardından yılın ilk dakikalarına coşkuyla girdi. Konaklama hizmeti veren işletmelerde yılbaşı partileri düzenlenirken, günübirlikçilerle birlikte zirve kalabalık günlerinden birini geçirdi. Yeni yıla dakikalar kala otelleri dolduran tatilciler, hep birlikte geri sayım yaparak 2026’ya girdi. Çalan şarkıların yanı sıra havai fişek gösterisiyle eğlence doruk nokrasına çıktı.

KONYA'DA SOKAKTA YENİ YIL KUTLAMASI

Konya’da yılbaşı gecesi kapalı mekanlarda eğlence programları düzenlenirken, vatandaşların büyük çoğunluğu ise açık alanlarda yeni yıla coşku ile girdi.

Konya'da yılbaşı gecesi nedeniyle eğlence programları düzenlenirken, vatandaşların bir bölümü ise açık alanları tercih etti. Bosna Hersek Mahallesi'nde bir alışveriş merkezinin otoparkında otomobillerinden müzik açıp dans eden kalabalık, doyasıya eğlendi. Çalan şarkılara eşlik eden vatandaşlar, geri sayım yaparak yeni yıla girdi. Eğlence gece geç saatlere kadar devam etti. Öte yandan, güvenlik güçleri de huzur ve güven ortamının bozulmaması için kent genelinde önlemler aldı.

GAZİANTEP’TE YENİ YIL COŞKUYLA KUTLANDI

Gaziantep'te yeni yıl kutlamaları Gaziantep Üniversitesi Meydanı'nda gerçekleştirildi. Meydanda toplanan vatandaşlar, soğuk havaya aldırış etmeden yeni yıla dakikalar kala kutlamalara başladı. Etkili olan kar yağışı ve soğuk havaya rağmen kalabalık, halaylar çekip, havai fişekler eşliğinde yeni yıl coşkusunu yaşadı. Polis ekipleri, kutlamaların yapıldığı alanda geniş güvenlik önlemleri aldı.

ESKİŞEHİR’DE YILBAŞI COŞKUSU

Eskişehir’de trafiğe kapalı olan İsmet İnönü Caddesi’nde toplanan yüzlerce kişi, yeni yıla coşkuyla girdi.

Kentin meşhur barlar sokağı ve eğlence mekanlarının dışında trafiğe kapalı olan İsmet İnönü Caddesi’nde soğuk havaya rağmen yüzlerce kişi toplandı. Işıl ışıl süslenen caddede sokak partisine katılanlar hep bir ağızdan 10'dan geriye saydı ve saatler 00.00'ı gösterdiğinde coşkuyla 2026’ya ‘merhaba’ dedi.

Caddede toplananlar yeni yılın ilk dakikalarını alkış ve tezahüratlarla kutladı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) bünyesindeki 750 kameralı mobese merkezi kutlamaları anlık olarak takip etti. Eskişehir’de yılbaşında yaklaşık 2 bin güvenlik personeli görev yaptı.