Türkiye'nin dört bir yanında 15 Temmuz anma törenleri gerçekleşti

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Dünyada ve Türkiye’nin dört bir yanında 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nün 9. yıl dönümü dolayısıyla anma törenleri düzenlendi. Ellerinde Türk bayraklarıyla meydanları dolduran vatandaşlar, ’Zaferin Adı Türkiye’ yazılı pankart taşıdı. Destan yazan şehitler için dualar edilirken vatandaşlar bir kez daha demokrasi nöbeti tuttu. İşte dünyadan ve Türkiye’nin dört bir yanından 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü etkinlikleri….

SAMSUN

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Samsun'un Alaçam ilçesinde yürüyüş gerçekleştirildi. Alaçam Kaymakamlığı koordinesinde düzenlenen Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Şadi Bey Camisi'nden başlayıp Anneler Parkı'nda son buldu. Tekbirlerin getirildiği yürüyüşe Kaymakam Fatih Kayabaşı, Belediye Başkanı Ramazan Özdemir ile vatandaşlar katıldı.

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MARMARİS

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunulan Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Milli Birlik Araç Korteji ve yürüyüş düzenlendi. Darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı Siteler Mahallesi'ndeki otelden başlayan Milli Birlik Araç Korteji, Atatürk Caddesi'nde son buldu. Kortejin ardından Atatürk Caddesi'nde mehter takımı eşliğinde ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüşe katılanlar, mehterana eşlik ederek Atatürk Meydanı'na ulaştı.

MERSİN

Mersin'de '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' dolayısıyla Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'nda toplananlar, demokrasi şehitlerini andı. Anma töreni kapsamında Vali Atilla Toros, milletvekilleri, belediye başkanları, askeri erken, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş ellerinde bayraklarla Millet Bahçesi’nde buluşup, Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Vatandaşlar, yürüyüşte ’Zaferin Adı Türkiye’ yazılı pankart taşıdı. Ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'nı dolduranlar, şehitler için dua etti. Törenin ardından meydanda demokrasi nöbeti tutuldu.

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OSMANİYE

Osmaniye’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 9’uncu yıl dönümü dolayısıyla, yürüyüş düzenlendi. Palalı Süleyman Caddesi üzeri Cumhuriyet Meydanı önünde toplanan ve ellerinde Türk bayrakları bulunan protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar, mehter takımının çaldığı marşlar eşliğinde Devlet Bahçeli Meydanına kadar yürüdü. Buradaki tören, Osmaniye Belediyesi Mehter Takımının konseri ile başladı. Mehterin seslendirdiği marşlara katılımcılar ellerindeki Türk bayrakları ile eşlik etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Kur’an-ı Kerim Tilaveti okundu.

KONYA, KARAMAN, AKSARAY VE AFYONKARAHİSAR

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Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler yapıldı. Konya'daki anma etkinlikleri kapsamında vatandaşlar, Alaaddin Bulvarı'nda mehter takımı eşliğinde Mevlana Meydanı'na yürüdü. Burada saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, "Milletin Zaferi" sinevizyon gösterimi yapıldı. Konya Valisi İbrahim Akın, programda yaptığı konuşmada, şehadetle mühürlenmiş bir iradenin, asil bir direnişin yıl dönümünde kadirşinas milletin imanla, cesaretle, istiklaline nasıl sahip çıktığını gururla yad ettiklerini belirtti.

ADANA

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Adana'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinleri kapsamında ‘Demokrasi Nöbeti’ tutuldu, hain darbe girişiminde şehit olanlar dualarla anıldı. Adana Valiliği tarafından Uğur Mumcu Meydanı’nda düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü etkinliğine Vali Yavuz Selim Köşger, ilçe belediye başkanları, kent protokolü ve yüzlerce vatandaş katıldı. Vatandaşların Türk bayraklarını coşkuyla salladığı etkinlikte, hain darbe girişimi lanetlendi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü temalı kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

ŞIRNAK

Şırnak’ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 105 metre uzunluğundaki Türk bayrağı ile yürüyüş ve fener alayı düzenlendi. Ömer Kabak Meydanı’ndan başlayan fener alayına, Vali Birol Ekici, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, 23’ünücü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Rıfat Dönel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, siyasi parti ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Şırnaklılar, 105 metre uzunluğundaki Türk bayrağını Cumhuriyet Meydanı’na kadar taşıdı. Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından şiirler okundu, çeşitli gösteriler sunuldu.

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VAN

VAN'da ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ etkinliği kapsamında düzenlenen 'Demokrasi Yürüyüşü'ne katılanlar, ellerinde Türk bayraklarıyla kentin Beşyol meydanına kadar yürüdü. Van'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği kapsamında 'Demokrasi Yürüyüşü' düzenlendi. Emniyet kavşağında başlayan yürüyüşe katılanlar ellerindeki Türk bayraklarıyla, etkinliğin düzenlendiği Beşyol Meydanına geldi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından şehitler için dua edildi. Ardından 15 Temmuz şehitlerinin isimlerinin olduğu slayt ve 15 Temmuz video gösterimi yapıldı. Yürüyüş güzergahında polis geniş güvenlik önlemi alırken, yürüyüşün en önünde polis araçları yer aldı.

BURSA

Bursa’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programları, şehitlik ziyaretinin ardından kortej ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen törenle devam etti.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programları, şehitlik ziyaretlerinin ardından, Bursa Valilik Binası önünden başlayan kortejle, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda son buldu. Korteje yöneticiler, şehit aileleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda toplanan protokol ve vatandaşlar saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından okunan Kuran’ı Kerim tilavetinin ardından dualar etti.

DİYARBAKIR

Diyarbakır Valiliği'nce, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 9’uncu yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kapsamında Yenişehir ilçesinde bulunan Valilik binası önünde anma etkinliği düzenlendi. Programa vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı. Program, İstiklal marşının ardından Kuran-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

KIRIKKALE

Kırıkkale'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği kapsamında yürüyüş düzenlendi. Kırıkkale Valiliği ve Kırıkkale Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı etkinliğinde vatandaşlar, 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda bir araya geldi. Yüzlerce kişinin katıldığı yürüyüşe Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, Mühimmat ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş da katıldı. Cumhuriyet Meydanında toplanan grup, meydana kurulan platformdan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını dinledi. Kırıkkale Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde İstiklal Marşı okundu.

MANİSA, AYDIN, DENİZLİ VE UŞAK

Manisa, Aydın, Denizli ve Uşak'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program gerçekleştirildi. Denizli'de 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda düzenlenen programda ilk olarak şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı. Programa çok sayıda vatandaş katıldı.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU İLLERİ

Diyarbakır, Siirt, Batman, Şırnak, Mardin, Elazığ ve Bingöl'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler gerçekleştirildi. Sancak koşusu kapsamında sporcular, elden ele taşıdıkları sancağı Vali Numan Hatipoğlu'na teslim etti.





TOKAT

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi.





RİZE

Rize'de 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte katılımcılar, Türk bayraklarıyla Gençlik Merkezi önünden 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

WASHİNGTON

ABD'nin başkentinde bulunan Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 9. yıl dönümü vesilesiyle “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” anma programı düzenlendi. Anma törenine, Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal başta olmak üzere Kongre üyeleri, eski büyükelçiler, diplomatlar, yabancı misyon ve sivil toplum temsilcileri ile Türk-Amerikan toplumundan vatandaşlar katıldı.

İSVİÇRE

İsviçre'nin Bern, Zürih ve Cenevre kentlerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programları düzenlendi. Türkiye'nin Bern Büyükelçisi Şebnem İncesu konuşma yaptı.

ALMANYA

Almanya'nın Köln kentinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla "Zaferin Adı Türkiye" temalı anma programı düzenlendi. Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğunda düzenlenen program, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Hüseyin Kantem Al, burada yaptığı konuşmada, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimiyle sadece devlet kurumlarını değil aynı zamanda anayasal düzeni, demokrasiyi ve milletin birliğini hedef aldığını söyledi. Anma programında yapılan konuşmalarda, FETÖ'nün darbe girişimi kınandı.

Programın sonunda şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu ay yıldızlı balonlar uçuruldu.

IRAK

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Irak’ın Musul kentinde şehitleri anma etkinliği yapıldı. Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen etkinliğe, Türkiye’nin Musul Başkonsolosu Serhad Varlı, Irak Türkmen Cephesi yetkilileri, Türkmen gençlik teşkilatı üyeleri, Musul yerel yetkililerin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

15 Temmuz şehitleri için bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.