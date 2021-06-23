Türkiye’nin ‘Dokuma Atlası’

Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören'in eşi Revna Demirören ve çok sayıda davetli katıldı.

MODERN TASARIMLA BULUŞABİLİR

Emine Erdoğan, Anadolu'nun 7 bin yıl önce başlayan dokuma yolculuğuna yeni kilometreler eklemek için buluştuklarını belirterek şöyle devam etti:

“Bu proje, dokuma sanatımızın belleklerdeki yerini kaybetmeden yoluna devam edeceğinin müjdecisidir. Dokuma insan hayatının yoldaşıdır. Hayatın tüm dönüm noktaları, dokumalarla anlam kazanır. Sadece ipliklerden ve desenlerden oluşmaz. Yaşamla iç içe geçmiş, hayatın her mahfiline mührünü vurmuş serencamımızdır. Türk dokumacılığı milletimizin serüveninden derin izler taşır. Selçuklu ve Osmanlı döneminde nam salan dokumalarımız, dünyada 'Türk kumaşı' diye tanınmıştır. Bazen geleneksel sanatların, özünden koparılarak, ticari bir meta olarak tekstil ve modada kullanıldığını görüyoruz. Oysa geleneksel sanatları, özüne sadık kalarak, modern tasarımlarla buluşturmak pekala mümkün. İşte bu, Türkiye Dokuma Atlası projemizin de vizyonunu oluşturuyor.”

Sergi, 3 ay boyunca haftanın 6 günü ziyaret edilebilecek.

Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay (solda) ve Revna Demirören, Emine Erdoğan’la Beştepe’deki sergiyi dolaştı.

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