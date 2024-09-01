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Buraya gelen hayran kalıyor! Türkiye'nin doğa harikası yerlerinden biri... 'Yaşarken cenneti görmek istiyorsanız gelin'

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#Turizm#Karagöl#Artvin
Buraya gelen hayran kalıyor Türkiyenin doğa harikası yerlerinden biri... Yaşarken cenneti görmek istiyorsanız gelin
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2024 17:42

Artvin'in 'Sakin Şehir' ünvanlı Şavşat ilçesinde doğal güzellikleriyle ünlü, kuş bakışı görüntüsü kalbi andıran Karagöl'ü yılda 500 bini aşkın yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor. Kent gürültüsünden uzaklaşarak temiz hava almak isteyenler, hafta sonu tatillerinde Karagöl'ü tercih ediyor. Şavşat Belediye Başkanı Durmuş Aydın, "Yaşarken cenneti görmek istiyorsanız Şavşat'a gelin" dedi.

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İlçe merkezine 27 kilometre uzaklıkta, çam ağaçları arasında yer alan Karagöl Tabiat Parkı, eşsiz doğa güzelliyle öne plana çıkıyor. Doğası ve coğrafi güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin son yıllarda sıkça uğradığı Karagöl, Doğu Karadeniz’de, ünlü turizm merkezleri Uzungöl ve Ayder Yaylası'ndan sonra en çok ziyaret edilen yerler arasında yer alıyor.

Buraya gelen hayran kalıyor Türkiyenin doğa harikası yerlerinden biri... Yaşarken cenneti görmek istiyorsanız gelin

Muhteşem doğasının yanı sıra, göl ile birlikte yeşilin uyum içerisinde ortaya çıktığı eşsiz manzara, fotoğraf sanatçılarının da ilgi odağı oluyor. Kuş bakışı görüntüsü kalbi andıran Karagöl'ü yılda 500 bini aşkın yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor. Kent gürültüsünden uzaklaşıp temiz hava almak isteyenler, hafta sonu tatillerinde tercih ettikleri Karagöl’de çadır kurup kamp yapıyor.

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Buraya gelen hayran kalıyor Türkiyenin doğa harikası yerlerinden biri... Yaşarken cenneti görmek istiyorsanız gelin

'HERKESİN DOĞAYA SAYGILI OLMASINI İSTİYORUZ'

Şavşat Belediye Başkanı Durmuş Aydın, "Şavşat, gölleriyle, ormanlarıyla, piknik alanlarıyla doğal güzelliklere sahip Türkiye'nin en güzel ilçelerinden biridir. Yıllık sadece Karagöl'e 500 bini aşkın yerli ve yabancı turist gelmektedir. Herkese şunu söylemek istiyorum: Yaşarken cenneti görmek istiyorsanız Şavşat'a gelin.

Buraya gelen hayran kalıyor Türkiyenin doğa harikası yerlerinden biri... Yaşarken cenneti görmek istiyorsanız gelin

Buraya ciddi ziyaretler var. Bu ilgiyle turizm dışında gastronomide de ilçemizin tanıtımını yapacağız. Turistlerin, ziyaretçilerin çevreye ve doğaya saygılı olmasını biz istiyoruz. Şavşat baharı, yazı güzeldir, son baharında her renk vardır. Kışın da ayrı güzeldir" dedi.

Buraya gelen hayran kalıyor Türkiyenin doğa harikası yerlerinden biri... Yaşarken cenneti görmek istiyorsanız gelin

'BURAYA GELMEYE DEĞER'

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Karagöl'ü ailesiyle ziyaret eden Dr. Merve Dilara Arıcan, "Memleketimizdeki doğal güzellikleri görmek için geldik; burası çok güzel. Burayı çok sevdik, çok sakin ve huzur verici. Çocuklu aileler için yolu zor olsa da kesinlikle buraya gelmeye değer" diye konuştu.

Buraya gelen hayran kalıyor Türkiyenin doğa harikası yerlerinden biri... Yaşarken cenneti görmek istiyorsanız gelin

İstanbul'dan Karagöl'e gelen Mine Eser ise "Tam bir tabiat harikası; göl, alabalıklar, doğa, çok muazzam bir yer. Buraya gelecekler, yeşilin birçok tonunu yakından görmeye hatta Türkiye'deki İsviçre'yi yaşamaya hazır olmalılar" dedi.

Buraya gelen hayran kalıyor Türkiyenin doğa harikası yerlerinden biri... Yaşarken cenneti görmek istiyorsanız gelin

Buraya gelen hayran kalıyor Türkiyenin doğa harikası yerlerinden biri... Yaşarken cenneti görmek istiyorsanız gelin

Buraya gelen hayran kalıyor Türkiyenin doğa harikası yerlerinden biri... Yaşarken cenneti görmek istiyorsanız gelin

Buraya gelen hayran kalıyor Türkiyenin doğa harikası yerlerinden biri... Yaşarken cenneti görmek istiyorsanız gelin

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#Turizm#Karagöl#Artvin

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