Türkiye’nin doğa harikası kanyonları… 7 şehirden sonbaharın yakıştığı en güzel 10 kanyon

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Akarsuların kalkerli alanlarda oluşturduğu derin vadilere kanyon deniyor. Türkiye hem denizleri hem de yaylaları, vadileri ve dağlarının yanı sıra kanyonlarıyla da ünlü bir coğrafyaya sahip. Hatta Dünya’nın en derin ikinci kanyonu ve üzerinde çeşitli rekor denemeleri olan kanyonlar da ülkemiz sınırları içerisinde yer alıyor.



Özetle Anadolu, doğanın bize sunduğu en etkileyici oluşumlardan biri olan kanyon konusunda oldukça zengin. Ben de gezgin ve seyahat yazarı Nurgül Büyükkalay, Bahar Gündoğdu, Erdoğan Gümüş, Yüksel Gök ve Burcu Gürtürk Kadak’a tam bu mevsimde gidilmesi gereken kanyonları sordum. Birbirinden güzel 10 kanyonu önerdiler.



Tayland’ın meşhur adalarına benzetiliyor: Arapapıştı Kanyonu / Aydın

Aydın’ın Bozdoğan ilçesi sınırları içerisinde yer alan Arapapıştı Kanyonu aynı zamanda İnceğiz Kanyonu olarak da biliniyor. Tayland’ın Bond Adası ya da Phi Phi adalarındaki lagünlere de benzetilen bu eşsiz güzellik, son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.



Yaz aylarında oluşan turkuaz rengiyle harika görüntüler sunan kanyon, ağustos aylarında sulama için kullanınca kanyonda su neredeyse olmuyor. Bu nedenle gezgin ve seyahat blog yazarı Bahar Gündoğdu, sonbaharda suların tekrar geri geldiğini ve kanyona gitmek için en doğru zamanın şu sıralar olduğunu söylüyor. “Kanyonda mutlaka tekne turu yapın” diyen Bahar Gündoğdu, şu bilgileri paylaşıyor:





Arapapıştı Kanyonu

“Kanyonun kıyısındaki restoranlarda lezzetli balıkların tadına bakmalısınız. Meşhur manzarası için ise seyir tepesine gitmeniz gerekiyor. Oradan manzaranın tadına doyamayacaksınız. Çok kenarlara gitmemekte fayda var. Oldukça kaygan bir toprak bir zemini bulunuyor. Manzarasına doyamadığım enfes kanyonlardan birisi ve benim için çok özel bir kanyon Arapapıştı Kanyonu…”





Kamp yapılabiliyor: Horma Kanyonu / Kastamonu



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Arapapıştı Kanyonu yolu üzerindeki manzara | Fotoğraf: Bahar GündoğduHorma Kanyonu, Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesinde bulunuyor. Eskiden sadece kanyon sporcularının geçebildiği teknik bir kanyondu. Şimdilerde içine yapılan yürüyüş platformlarıyla teknik bir kanyonu baştan sona yürüyerek görebileceğiniz yer haline geldi.Horma Kanyonu yürüyüş yoluGezgin Bahar Gündoğdu, “Ziyaretçiler genelde Pınarbaşı tarafından 3 kilometrelik bir yürüyüşle kanyonun bitiş noktası olan Ilıca Şelalesi’ne gidiyor” diyor ve ekliyor:

“Eğer tekrar aynı yolu yürümek istemezseniz ağaçların üzerine konulmuş telefon numaralarından bir taksi çağırabilir, başlangıç noktasına taksiyle ulaşabilirsiniz. Horma Kanyonu en zevkli yürüyüş rotalarından birisi olacak sizin için. Doğanın ve suyun gücüne şahitlik edeceksiniz. Çevrede konaklamak için bungalov evler bulabileceğiniz gibi kamp yapacak çok güzel yerler de sizi bekliyor.”





Horma

Kanyonu'nun içindeki şelale



Eğlencesi bol: Tazı Kanyonu / Antalya

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Tazı Kanyonu, Antalya’nın Serik ve Manavgat ilçeleri ile Isparta’nın Sütçüler ilçesi arasında yer alan Köprülü Kanyon Milli Parkı içinde bulunuyor. Son yılların en popüler kanyonlarından bir tanesi. Bun da sosyal medyanın gücü çok büyük.





Tazı Kanyon yoluGezgin ve seyahat blog yazarı Bahar Gündoğdu, “Tazı Kanyonu’nu tepeden gören manzara noktasına gidebilmek artık çok kolay” diyor ve kanyonda yapılacakları şöyle detaylandırıyor:

“Manzara noktasının adı ‘Bilgelik Vadisi’. Eskiden oldukça yakınına kadar gidip ya yürümeniz ya da arazi aracı kiralamanız gerekirdi. Normal araçlar geçemezdi. Ama Tazı Kanyonu muhtarı o yolu yaptırdı ve şimdi her araç kolayca gidebiliyor. Aracınızı park ettiğiniz yer ile Tazı Kanyonu seyir tepesi yürüyüşle en fazla 10 dakika. Şu aralar kurulan zipline ile macera severlerin ilgi odağı olacağı görülebiliyor.”





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Bilgelik Vadisi / Fotoğraf: DHA

Dünya'nın en derini: Valla Kanyonu / Kastamonu



‘Dünya'nın en derin ikinci kanyonu’ olan Valla Kanyonu, üç katlı seyir terasıyla adeta ziyaretçilerin ilgi odağı… Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesi sınırları içindeki Muratbaşı köyünde bulunan kanyon, ilçeye 25 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Peki kanyona nasıl gidilir? Köydeki Valla mahallesinden kanyona kadar giden bir yol bulunuyor. Valla mahallesine ulaşabilmek için şehir merkezinden toplu taşıma ya da araç kiralama seçeneğini tercih edebilirsiniz. Valla mahallesinden sonra orman içindeki yoldan ilerleyerek Valla Kanyonu’na ve seyir terasına ulaşmak mümkün. Gezgin Yüksel Gök, “Sonbaharın tüm güzelliğiyle dile geldiği yerin adıdır Valla Kanyonu…” diyor ve kanyonla ilgili şu bilgileri paylaşıyor:

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“Sisli bulutların altına gizlenmiş seyrine, gezmesine ve görülmesine doyum olmayan muhteşem bir manzara var burada… Karadeniz iklimini ve Karadeniz’in muhteşem görselliğini bir arada barından Valla Kanyonu’nda ailecek harika vakit geçireceğiniz kesin. Yılın dört mevsimi, tüm zarafetini cömertçe sergilese de sonbahar da başka bir arzı endam ediyor.”



Yürüyüş için en özeli: Göynük Kanyonu / Antalya



Göynük Kanyonu, Kemer’in doğal güzelliklerinden… Burası Likya Yolu parkurlarından biri ancak pek fazla bilinmiyor. Kanyon, Antalya’ya 36, Kemer’e ise 13 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Birbirinden güzel şelaleleri, doğal havuzları, göletleriyle doğal güzelliklere sahip kanyon alışılmışın dışında bir manzara sunuyor.



“Aracınızı park ettikten sonra vadinin içine doğru bir yol yürümeniz gerekiyor” diyen gezgin ve seyahat yazarı Nurgül Büyükkalay, “Kanyon girişten itibaren 3 kilometre uzunluğunda. Sonuna vardığınızda aynı yoldan geri dönmeniz gerekiyor. Toplamda 6 kilometrelik yol sizi beliyor. Ama rota boyunca dinlenebileceğiniz banklar var” diyor.





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Göynük Kanyonu

“Yol boyunca asma köprülerden geçecek, dere kenarında harika manzaralara şahit olacaksınız” diyen Büyükkalay, kanyon ile ilgili şu bilgileri veriyor:

“Karşınıza önce yapay gölet, sonra doğal havuz çıkacak. Yemyeşil doğal havuzun olduğu bu kısım Göynük Kanyonu’nda en güzel manzarayı seyredeceğiniz ve fotoğraflayacağınız yer. Kanyon içerisinde rafting ve doğa yürüyüşü yapabilirsiniz. Yürüyüşünüz esnasında karşılaşacağınız rengârenk semenderler yüzünüzü gülümsetecek.”





Göynük Kanyonu

Rekorların adresi: Şahinkaya Kanyonu-Vezirköprü / Samsun



Şahinkaya Kanyonu, Samsun’a 127, Vezirköprü’ye ise 13 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Kanyon, Altınkaya Baraj Gölü’nün en dar yerini oluşturuyor. Özellikle kanyonun 1,5 kilometrelik bölümü, manzarası ve her iki yanını saran yamaçların ihtişamlı görünümüyle en dikkat çekici noktası.



Kanyon girişine yakın alanda bulunan iskeleden kalkan ve yaklaşık 40-50 dakika süren tekne turları, müthiş heyecanlı anlar sunuyor ziyaretçilerine. Kanyon içlerine doğru yol alırken, her kıvrımda ortaya çıkan panoramik muhteşem görüntü, kayalara tutunmuş çam ağaçları ve tarihi taş merdivenler, heyecana heyecan katacak güzellikte…





Şahinkaya Kanyonu yolu | Fotoğraf: Bahar GündoğduGezgin ve seyahat yazarı Erdoğan Gümüş, “Son yıllarda adını sıkça duymaya başladığımız kanyon, doğa ve su sporları meraklılarınca popüler oldu” diyor ve kanyonda yapılması gerekenleri şu şekilde özetliyor:

“Kaya tırmanışı, kano, jump (yüksekten serbest atlayış), slackline (gerili ip üzerinde dengede durma) kanyonda yapabileceğiniz sporlar arasında yer alıyor. Bugüne kadar iki rekor denemesine de sahne oldu Şahinkaya Kanyonu. Ülkemizde 2017 yılında yapılan Falcon Fest kapsamında İngiliz sporcu Jediah Doohan, ‘slackline-highline’ branşında dünya ip üstünde en uzun süre kalma rekor denemesini bu kanyonda yaparak 100 saat ip üstünde kalma başarısını gösterdi ve rekorunu burada kırdı. Yerel ya da profesyonel rehberler eşliğinde kanyonun çevresinde doğa yürüyüşleri yapılacak alternatif rotaların da bulunduğunu hatırlatmak isterim.”





Şahinkaya Kanyonu yol üzerindeki manzara | Fotoğraf: Bahar Gündoğdu

Manzarası ile büyülüyor: Saklıkent Kanyonu / Muğla



Saklıkent Kanyonu, Antalya merkezine 190, Fethiye’ye ise 45 kilometre uzaklıkta Seydikemer ilçesi sınırları içinde yer alıyor. Aynı zamanda da milli park alanı… Kaynaklara göre kanyonun uzunluğu 18 kilometre, yüksekliği ise 150-600 metre arasında değişiyor.

Genişliği yer yer 2 metreye kadar düşen kanyonun, en çok 90 metreye kadar ulaştığı belirtiliyor. Kanyon ağzına, taşkın akan suyun üzerine sol tarafta kalan vadi yamacına monte edilen yaklaşık 200 metre uzunluğunda demir profil destekli ahşap köprü üzerinden yürüyerek ulaşılıyor.





Saklıkent KanyonuGezgin ve seyahat yazarı Erdoğan Gümüş, “Kanyonun giriş kısmı oldukça geniş bir alan. İri kayalar arasından çok güçlü ve coşkun akan kaynak suları büyüleyici görünümüyle fotoğraf karelerinin vazgeçilmezi” diyor. Peki kanyonda neler yapmalı? Erdoğan Gümüş şu şekilde detaylandırdı:“Asırlardır kanyon içinde azgın akan suların şekillendirdiği mermer görünümlü kayalar, muazzam bir doğa harikası görüntüler sunuyor. Adrenalin sevenler için oldukça heyecan yaratan bölümlerden de geçmek gerekiyor. İlerlerken zaman zaman neredeyse gün ışığının girmediği dar geçitler karşınıza çıkacak. Bazı geçitlerde kayalara tırmanmak ya da kayaların altından geçerek ilerlemek gerekiyor. Kanyonun giriş bölümünde su kenarında ve suyun üzerinde kurulu iskelelerde birbirine bitişik kafe ve restoran seçenekleri bir hayli fazla. İsterseniz kanyon yürüyüşünden sonra bu şirin mekânlarda yaşadığınız heyecanı dindirebilir, günün yorgunluğunu atabilirsiniz.”Saklıkent Kanyonu

Biraz yorucu ama görmeye değer: Şeker Kanyonu / Karabük



Şeker Kanyonu, Yenice Ormanları’nda Karabük-Yenice yolu üzerinde bulunuyor. Çadırlı ya da karavanla kamp kurabileceğiniz, doğa yürüyüşü, dağcılık gibi doğa sporları yapacağınız alanlara sahip. Şeker Kanyonu girişine 500 metrelik mesafede bulunan geniş ve düzlük alan, uzak ve yakın çevreden gelenler için mesire alanı olarak düzenlenmiş.

Burada yapılmış olan ve ‘Yenice Evi’ olarak da bilinen ahşap yapı, oldukça şirin ve panoramik bir görüntü yaratıyor. Yenice Kaymakamlığı’nın yaptırmış olduğu ve bir işletmeciye kiraladığı yapı restoran olarak kullanılıyor. Tesise, kanyon sularının aktığı dere üzerinde sallanan asma köprüden geçerek girebiliyorsunuz.







“Şeker Kanyonu’nda yapılabilecek en güzel aktivitelerin başında yürüyüş geliyor” diyen gezgin ve seyahat yazarı Erdoğan Gümüş, rotayla ilgili şu bilgileri paylaşıyor:

“Önce Yenice Evi’nin hemen yanı başından başlayarak yaklaşık 500 metrelik kıvrımlı bir patika yoldan tepeye çıkacaksınız. Sonra orman yolunu takip ederek İncebacaklar Mahallesi’ne, oradan da Şeker Kanyonu’nun çıkış noktasına doğru yol alacaksınız. İşaretlemesi yapılmış yaklaşık 12 kilometrelik şeker tadında yapabileceğiniz bir yürüyüş rotası burası… Profesyoneller içinse kanyon içi yürüyüş rotası, Aslandibi mevkiinden İncebacaklar köyü arasında kalan yaklaşık 6 kilometrelik kısım ideal.”

Tarihi İpek Yolu’nun üzerinde: Yazılı Kanyon / Isparta

Sütçüler ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan ve 600 hektarlık alana sahip Yazılı Kanyon’a giriş yaptığınız andan itibaren şırıl şırıl akan suyun ve kuş cıvıltılarının sesi birbirine karışacak. Bu nedenle huzur veren kanyonun her noktasını arşınlamak kaçınılmaz olacak.

Seyahat yazarı Burcu Gürtürk Kadak, “Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan Yazılı Kanyon, Aziz Paul’ün Perge’den Pisidia Antiocheia’ya giderken kullandığı yol olması nedeniyle de kutsal sayılıyor” diyor. Ayrıca Burcu Gürtürk Kadak, “Bir bölümü kanyondan geçen ve Aziz Paul Yolu olarak adlandırılan rota, Antalya Perge’den başlıyor ve Isparta’nın Yalvaç ilçesinde son buluyor” diye de ekliyor.





Yazılı Kanyon | Fotoğraf: Burcu Gürtürk Kadak|“500 kilometre ile Türkiye’nin ikinci uzun mesafeli yürüyüş rotası olan St. Paul Yolu, Likya Yolu’nu turizme kazandıran Kate Clow’un ikinci projesi olma özelliğini taşıyor. Ormanın içindeki patika yollardan ilerleyerek, deniz seviyesinden yaklaşık 2 bin metre yüksekliğe ulaşan bir tırmanışın da dâhil olduğu rotada konaklamak için tek alternatif kamp kurmak. Sonbahar ve ilkbahar ayları bu rotayı yürümek isteyenler için en iyi seçenekler”Yazılı Kanyon | Fotoğraf: Burcu Gürtürk KadakYazılı Kanyon’a geldiğinizde Aksu ırmağını oluşturan derelerin üzerinde bulunan tahta köprülerden geçerek kanyona tepeden bakmayı da ihmal etmeyin. Göreceğiniz manzara gerçekten harika…

Safranbolu’nun doğal güzelliği: Tokatlı Kanyonu / Karabük



Sonbaharda harika bir güzelliğe bürünen Safranbolu, kanyonlar üzerine kurulu. Bu kanyonlardan en bilineni ise Tokatlı Kanyonu. Hızar Çayı’nın yatağındaki kireç taşı tabakalarının aşınması sonucu binlerce yılda oluşan kanyonun bir ucu Tokatlı Köyü’ne diğer ucu da Eski Çarşı’nın Gümüş mahallesine kadar uzanıyor.



