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Türkiye’nin Çin Büyükelçiliğine İsmail Hakkı Musa atandı

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#İsmail Hakkı Musa#Atama#Çin Büyükelçiliği
Türkiye’nin Çin Büyükelçiliğine İsmail Hakkı Musa atandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2023 04:53

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Çin Büyükelçiliğine İsmail Hakkı Musa atandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre; Türkiye’nin Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen merkeze alınırken Önen'den boşalan Çin Büyükelçiliği’ne, Konsolosluk İşleri Genel Müdürü İsmail Hakkı Musa atandı.

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Resmi Gazete’de yayımlanan diğer atama kararlarına göre; Ağrı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Ferdi İlan, Bartın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Mehmet Özdemir, Giresun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Sedat Kurnaz, Karaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Murat Yılmaz, Mardin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Hakan Şimşek, Muş Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Yusuf Akkaya, Tunceli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne İsmail Ceylan getirildi.

Atamaların 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2, 3 ve 4’üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

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#İsmail Hakkı Musa#Atama#Çin Büyükelçiliği

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