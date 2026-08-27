Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Yıldız: İsrail’in aralıksız saldırılarını kınıyoruz

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Yıldız, Orta Doğu'daki güncel durumun ele alındığı BM Güvenlik Konseyi toplantısında bölgedeki güncel gelişmeleri değerlendirdi.

Büyükelçi Yıldız, Suriye'nin istikrara giden yolda istikrarlı bir şekilde ilerlediğini vurgulayarak, ülke içindeki son yasal düzenlemelerin çok önemli bir adım olduğunu belirtti.

Suriye'nin istikrar adına attığı adımların İsrail tarafından engellenmeye çalışıldığını kaydeden Yıldız, "İsrail, Suriye’ye yönelik pervasız saldırıları ve istikrarı bozan eylemleriyle bu olumlu gidişatı baltalamaya devam etmektedir." ifadesini kullandı.

İSRAİL'İN EBU ZUHUR HAVA ÜSSÜ'NE SALDIRISINA KINAMA

Büyükelçi Yıldız, İsrail'in bölgedeki saldırganlığına ilişkin şöyle konuştu:

"Ebu Zuhur Hava Üssü'ne yönelik son hava saldırıları, bu tür eylemlerin bir başka örneğidir. Suriye’nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü açıkça ihlal eden, ülkenin altyapısını ve kapasitesini hedef alan İsrail’in aralıksız saldırılarını kınıyoruz."

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"Sivilleri etkilemeye devam eden ve istikrarı sarsan İsrail’in saldırganlığı sona ermelidir." diyen Yıldız, İsrail’in 1974 tarihli Güçlerin Ayrışması Anlaşması’na tam olarak uyması gerektiğini vurguladı.

Büyükelçi Yıldız, uluslararası toplumun İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırılarına ve Suriye topraklarını işgaline son vermek için elindeki tüm imkanları kullanması gerektiğini belirtti.

Öte yandan Büyükelçi Yıldız, ABD yönetiminin Suriye'yi "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkarmasına ilişkin, "ABD’nin Suriye’yi terörizmi destekleyen ülkeler listesinden çıkarma kararını memnuniyetle karşılıyoruz. ABD yönetiminin yapıcı yaklaşımını takdir ediyor ve Suriye hükümeti ile halkını tebrik ediyoruz." açıklamasını yaptı.

Bu kararın, Suriye’nin ekonomik toparlanma ve yeniden inşa çabalarına ivme kazandıracağına işaret eden Yıldız, bu adımın Suriye’nin uluslararası toplumdaki konumunu güçlendireceğine dikkati çekti.

SURİYE'DE DEVLET KURUMLARININ GÜÇLENMESİ

Diğer yandan Yıldız, Suriye'de devlet kurumlarına olan güvenin güçlendirilmesi ve kapsayıcı bir siyasi sürecin ilerletilmesi açısından son adımların hayati önemde olduğuna işaret etti.

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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörü Rafael Grossi’nin Suriye’ye yaptığı son ziyareti memnuniyetle karşıladıklarını vurgulayan Yıldız, Suriye hükümetini de ajansla kurduğu işbirliği nedeniyle takdir ettiklerini anlattı.

Yıldız, uluslararası toplumun söz konusu olumlu gelişmeleri yapıcı şekilde desteklemeye ve güçlendirmeye devam etmesi gerektiğini ifade ederek, "Aynı zamanda, yeniden inşa ve toparlanma çabalarını sürdürmek ve entegrasyon sürecini hızlı ve başarılı bir şekilde sonuçlandırmak, Suriye genelinde kalıcı barış, güvenlik ve istikrarı pekiştirmek için hayati önem taşımaktadır." dedi.

Türkiye ile Suriye arasındaki askeri işbirliğine de işaret eden Yıldız, "Suriye’deki faaliyetlerimizin hiçbiri, herhangi bir üçüncü ülkeye yönelik değildir veya bu ülkelere tehdit oluşturmamaktadır." diye konuştu.

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Yıldız, Türkiye-Suriye işbirliğine ilişkin, "Sayın Başkan, 14 yıllık çatışma boyunca Suriye halkının yanında kararlılıkla duran Türkiye, Suriye’nin birliğini, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumaya ve ülkede kalıcı barış, istikrar ve refahın sağlanmasına yapıcı bir şekilde katkıda bulunmak isteyen herkes için destekleyici bir ortak olmaya devam edecektir." değerlendirmesini yaptı.