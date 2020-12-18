MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTürkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Sinirlioğlu AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
GeriGündem Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Sinirlioğlu AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 18.12.2020 - 05:18 | Son Güncelleme:

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Sinirlioğlu AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Sinirlioğlu AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Abone Olgoogle-news

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Büyükelçi Sinirlioğlu, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflar için oy kullandı.

Sinirlioğlu, haber kategorisinde Onur Çoban'ın "Gence'de yeğene veda", yaşam kategorisinde Orhan Çiçek'in "Suriyeli Hane'nin yüzü doku nakliyle güldü", spor kategorisinde ise Ashraf Amra'nın "Gazze sahilinde spor" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle