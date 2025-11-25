×
Türkiye’nin bitkileri tek bir yayında

Güncelleme Tarihi:

Türkiye’nin bitkileri tek bir yayında
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2025 07:00

Türkiye’nin doğal bitki zenginliğini bilimsel ve sanatsal çizimlerle kayıt altına alan Resimli Türkiye Florası Projesi’nin 17. cilde özel sergisi Ankara’da açıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yürütülen, Flora Araştırmaları Derneği işbirliği ve Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi’nin bilimsel koordinasyonuyla hayat bulan proje, Türkiye’de doğal olarak yetişen damarlı bitkilerin kapsamlı bir envanterini sunuyor. Sergiye, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un eşi Şengül Kurum, Ankara Valisi Vasip Şahin’in eşi Şeyma Şahin ve Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat katıldı.

Açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, “Ülkemizde doğal olarak yetişen bitkilerin tamamını kayıt altına alan en kapsamlı flora yayını olma özelliğini taşıyor. Bu çalışma yalnızca bir botanik rehberi değil, aynı zamanda Türkiye’nin biyolojik mirasını geleceğe taşıyan bir bellek projesidir” diye konuştu.

