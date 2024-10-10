Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi CNN TÜRK'te konuştu: 'Türkler yerine yabancılar getiriliyor' iddiası yalan

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İsrail'in saldırılarının sürdüğü Lübnan’dan sivilleri tahliye eden Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar, Türkiye'ye dönüşe geçti. Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy tahliye süreci ile ilgili olarak CNN TÜRK'te konuştu.

Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy'un açıklamasından satır başları;

Tahliye konusunda yalanlar atıldı. Burada çalışan tüm ekibi bu operasyonda görev alan tüm ekibi derinden yaraladı. Rakamlar ortada. Türkler yerine yabancılar getiriliyor iddiası yalan.

Türk vatandaşı olup geri gönderilen kimse olmadı. Doğruyu söylemek gerekirse bizim de beklentimizin ötesinde bir operasyon oldu. Kolay bir operasyon beklemiyorduk. Bir takım faktörler var. Burada yaşayan vatandaşlarımızın evraklarının tam olmadığın tespit ettik ve bunları telafi etmek için çok zaman harcadık.

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Türk vatandaşı olmayanların akrabalıklarını inceledik. Türk vatandaşı olmayan kişilerin, vatandaşlarımızla 1. dereceden akraba olduğuna dair biz kanıt göstermelerini istedik, bu da zaman alan bir süreç oldu. Biz burada 3. bir ülkenin topraklarındayız Lübnanlı Bakanlarla çalışmak zorundayız. Tahliye edilen vatandaşlarımız ayrıca Lübnan polisinin kontrolünden de geçtiler.





966 KİŞİ LÜBNAN'DAN TAHLİYE EDİLİYOR

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, yaklaşık 1900 Türk vatandaşı, Lübnan’dan tahliye edilmek istediğini nihai olarak beyan etti.

Kaynaklar, bugün 878 Türk ve 24 KKTC vatandaşıyla bunların birinci derece yakınları olan 64 kişi olmak üzere 966 kişinin Türk gemileriyle tahliye edildiğini bildirdi.

"Gemilere binişlerde yabancı ülke vatandaşlarına öncelik tanındığına dair haberler kesinlikle doğru değil." ifadelerini kullanan kaynaklar, şimdiye kadar paylaşılan bilgilerden de görüleceği üzere bu kimselerin bir Türk vatandaşının yakını olarak gemilere kabul edildiğini belirtti.

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Kaynaklar, gemilere yabancıların alındığına ilişkin iddialara yönelik ise "Bu tip haberler yabancı düşmanlığını körüklediği gibi zor şartlarda gerçekleştirilen bir operasyon sırasında sahada görev yapan kişilerin işlerini güçleştiriyor." ifadelerini kullandı.