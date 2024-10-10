×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi CNN TÜRK'te konuştu: 'Türkler yerine yabancılar getiriliyor' iddiası yalan

Güncelleme Tarihi:

#Lübnan#Beyrut#İstanbul
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2024 13:03

Türkiye, 878'i Türk, 24'ü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı ve bu grupların yakınları dahil 966 kişiyi Lübnan'dan tahliye ediyor. Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, CNN TÜRK'te konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Büyükelçi Ulusoy, 'Türkler yerine yabancılar getiriliyor' iddiasını yalanladı.

Haberin Devamı

İsrail'in saldırılarının sürdüğü Lübnan’dan sivilleri tahliye eden Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar, Türkiye'ye dönüşe geçti. Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy tahliye süreci ile ilgili olarak CNN TÜRK'te konuştu.

Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy'un açıklamasından satır başları;

Tahliye konusunda yalanlar atıldı. Burada çalışan tüm ekibi bu operasyonda görev alan tüm ekibi derinden yaraladı. Rakamlar ortada. Türkler yerine yabancılar getiriliyor iddiası yalan.

Türk vatandaşı olup geri gönderilen kimse olmadı. Doğruyu söylemek gerekirse bizim de beklentimizin ötesinde bir operasyon oldu. Kolay bir operasyon beklemiyorduk. Bir takım faktörler var. Burada yaşayan vatandaşlarımızın evraklarının tam olmadığın tespit ettik ve bunları telafi etmek için çok zaman harcadık.

Haberin Devamı

Türk vatandaşı olmayanların akrabalıklarını inceledik. Türk vatandaşı olmayan kişilerin, vatandaşlarımızla 1. dereceden akraba olduğuna dair biz kanıt göstermelerini istedik, bu da zaman alan bir süreç oldu. Biz burada 3. bir ülkenin topraklarındayız Lübnanlı Bakanlarla çalışmak zorundayız. Tahliye edilen vatandaşlarımız ayrıca Lübnan polisinin kontrolünden de geçtiler.

Türkiyenin Beyrut Büyükelçisi CNN TÜRKte konuştu: Türkler yerine yabancılar getiriliyor iddiası yalan

966 KİŞİ LÜBNAN'DAN TAHLİYE EDİLİYOR

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, yaklaşık 1900 Türk vatandaşı, Lübnan’dan tahliye edilmek istediğini nihai olarak beyan etti.

Kaynaklar, bugün 878 Türk ve 24 KKTC vatandaşıyla bunların birinci derece yakınları olan 64 kişi olmak üzere 966 kişinin Türk gemileriyle tahliye edildiğini bildirdi.

Türkiyenin Beyrut Büyükelçisi CNN TÜRKte konuştu: Türkler yerine yabancılar getiriliyor iddiası yalan

"Gemilere binişlerde yabancı ülke vatandaşlarına öncelik tanındığına dair haberler kesinlikle doğru değil." ifadelerini kullanan kaynaklar, şimdiye kadar paylaşılan bilgilerden de görüleceği üzere bu kimselerin bir Türk vatandaşının yakını olarak gemilere kabul edildiğini belirtti.

Türkiyenin Beyrut Büyükelçisi CNN TÜRKte konuştu: Türkler yerine yabancılar getiriliyor iddiası yalan

Haberin Devamı

Kaynaklar, gemilere yabancıların alındığına ilişkin iddialara yönelik ise "Bu tip haberler yabancı düşmanlığını körüklediği gibi zor şartlarda gerçekleştirilen bir operasyon sırasında sahada görev yapan kişilerin işlerini güçleştiriyor." ifadelerini kullandı.

Gözden Kaçmasınİsrailli vekil ağzındaki baklayı çıkardı: Ürdünü içine alan Büyük İsrail haritasıİsrailli vekil ağzındaki baklayı çıkardı: Ürdün'ü içine alan "Büyük İsrail" haritası!Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Lübnan#Beyrut#İstanbul

BAKMADAN GEÇME!