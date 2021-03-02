Batı'daki tek düşük riskli şehir: 4 maddede Uşak’ın sırrı ne?

Kısıtlamaların kalkıp kalkmayacağı merak edilirken tüm gözler 1 Mart’ta gerçekleşen kabine toplantısındaydı. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bölge bölge kalkan kısıtlamaları açıklarken bir de ‘risk haritası’ paylaştı.

Haritada kırmızı yerler çok yüksek risk, turuncu yerler yüksek risk, sarı yerler orta risk ve mavi yerler ise düşük risk olarak tanımlandı.

Haritada en dikkat çeken şehirlerden biri çevresindeki turuncu ve sarı renklere rağmen mavi renk olabilmeyi yani düşük risk grubunda yer alabilmeyi başaran Uşak oldu. Bundan birkaç ay öncesine kadar vaka artışının en çok olduğu iller arasında sayılan Uşak, bu başarısını neye borçlu?

Uşak Tabipler Odası Başkası Op. Dr. Adnan Memiş 4 maddede anlatıyor…

1) ‘Hasta ve ölüm artışı halkı korkuttu’

Uşak Tabipler Odası Başkası Op. Dr. Adnan Memiş, çok değil sadece birkaç ay öncesine kadar Uşak’ta sürecin çok zor olduğunu söylüyor. Hasta sayılarının ve vefatların fazlalığının halkı daha dikkatli olmaya sevk ettiğini anlatan Memiş'e göre Uşak'ta Covid'e karşı yükselen korku, vakaların azalmasında başrolü oynadı:

“Birkaç ay öncesinde Uşak’ta durum çok kötüydü. Hastaneler ve yoğun bakımlar dolup taşıyordu. O zamana kadar halkın vaka sayılarından pek haberi yoktu. Artan vaka ve vefat sayıları küçük bir şehir olan Uşak’ta hızlıca duyuldu, insanlar çok korktu ve daha dikkatli davranmaya başladılar. Vakaların azalmasında en büyük etki bu oldu.”

2) ‘Caddeler kapatıldı’

Artan vakaların ardından halkın maske, mesafe ve hijyen kurallarına çok daha fazla dikkat ettiğinin altını çizen Dr. Memiş, emniyet güçlerinin de bu noktada önemli rol oynadığını ifade ediyor. Uşak Tabipler Odası Başkası, “İnsanların bir araya gelmesini önlemek için caddeler dahi kapatıldı. Bankaların önü, marketler tıklım tıklımdı, caddeler tamamen doluydu. Emniyet güçleri bu konuda çok titiz davrandılar. Yoğun olan caddelere giriş çıkışları yasakladılar. İşi olmayanı almadılar” diye konuşuyor.

3) 'Taziyeler yapılmıyor'

“Şehirde yaz ayları dışında düğün yapılmasa da taziye törenleri vakaların uçmasına neden olmuştu” diyen Uşak Tabipler Odası Başkası Op. Dr. Adnan Memiş, durumun halk tarafından farkına varıldığını ve artık taziye törenlerinin yapılmadığını, bunun da vakalara çok ciddi anlamda etki ettiğini söylüyor.

4) 'Toplu taşıma kullanılmıyor'

Uşak’ta vakaların az olmasının bir diğer nedeni de nüfusun az olması. Op. Dr. Adnan Memiş, nüfusun azlığının etkisini şöyle anlatıyor: “Uşak nüfusu az, toplu ulaşım çok fazla kullanılmıyor. İnsanlar işleri de dahil olmak üzere pek çok yere yürüyerek gidebiliyorlar. Vakaları etkileyen en önemli etkenlerden biri toplu taşıma araçları. Toplu taşımanın çok olduğu büyükşehirlerde virüs ile mücadele etmek çok zor. Uşak, bu noktada şanslı şehirlerden biri.”

TEST ORANLARI NASIL?

“İnsanların aklına 'Test sayısı az diye mi vakalar az?’ gibi bir soru gelebilir” diyen Dr. Memiş, Uşak’ta teste ulaşmanın oldukça kolay olduğunu, test sayılarının da iyi bir oranda olduğunu belirtiyor. Vaka azlığının test sayısının azlığından kaynaklanmadığını ise “Uşak’ta daha önce hastaneler dolup taşıyordu. Test sayısı az olduğu için vakalar düşük görünse bile hastaneler yine dolup taşardı. Çünkü test olsun olmasın, klinik belirtiler bizim için daha önemli. Belirtisi olanlar zaten test yaptırmaya geliyor. Vaka çok olsa hastaneler yine dolu olur” sözleriyle anlatıyor.