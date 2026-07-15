Türkiye'nin ateşten gecesi: Dakika dakika milletin zaferi... 15 Temmuz 2016

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15 TEMMUZ 2016 CUMA

21.30 Genelkurmay'da silah sesleri duyuldu.

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21.45 İstanbul'da Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri askerler tarafından geçişe kapatıldı.

22.00 Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları rehin alındı.

23.00 Bir haber kanalına bağlanan Başbakan Binali Yıldırım, "bir kalkışma girişimi" olduğunu belirterek, "Bu girişime izin verilmeyecektir" ifadelerini kullandı.

23.20 Darbeciler, Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'na ve TÜRKSAT'a havadan saldırılar düzenledi.

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16 TEMMUZ 2016 CUMARTESİ

00.04 Ailesiyle birlikte Marmaris'te bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir basın açıklaması yaparak milleti şehir meydanlarına çağırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, "Türkiye Cumhuriyeti Pennsylvania'dan yönetilecek bir ülke değildir" ifadelerini kullandı.

00.05 Kalkışmacı askerler Milli İstihbarat Teşkilatı yerleşkesine helikopterlerle hava saldırısı düzenledi.

00.14 TRT’yi işgal eden kalkışmacı askerler canlı yayında korsan darbe bildirisini okuttu.

00.24 Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın CNN Türk kanalındaki canlı yayınına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalkışmaya tepki gösterdi ve milleti meydanlara davet eden çağrısını yineledi.

00.36 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağının bulunduğu Dalaman Havalimanı'na baskın düzenleyen kalkışma girişimcileri, Erdoğan'ı burada bulamayınca Marmaris'e doğru hareket etti.

00.45 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına riayet eden çok sayıda vatandaş, Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde toplandı. Kalkışma girişimcileri, vatandaşlara havadan bombalı saldırı düzenledi.

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01.01 Ankara Emniyet Müdürlüğü, savaş uçakları ve helikopterlerle düzenlenen hava saldırısının hedefi oldu.

01.10 Cumhurbaşkanı Erdoğan Marmaris'te kaldığı otelden ayrılarak İstanbul'a doğru yola çıktı.

01.15 Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'a indi.

02.00 Kalkışma girişiminde bulunan FETÖ üyesi askerler, gözaltına alınmaya başladı.

02.15 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast düzenlemeyi hedefleyen silahlı teröristler, Marmaris'e ulaştı.

02.42 Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni hedef alan bombalı saldırıda polis memurları ve meclis çalışanları yaralandı. Meclis binasının çeşitli noktalarında ağır hasar meydana geldi.

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03.00 TRT binasını ele geçirmeye çalışan FETÖ üyesi askerler gözaltına alınırken, TRT'deki yayın normale döndü.

03.20 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi.

04.00 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, darbe girişiminde bulunan "Yurtta Sulh Komitesi" üyesi askerler ve FETÖ ile irtibatlı olduğu belirlenen yargı görevlileri hakkında gözaltı kararı verdi.

04.32 Başbakan Yıldırım, yaptığı açıklamada, "Ankara semalarında kritik bölgelerinde uçuş yapan her türlü askeri helikopter ve uçak füzeyle indirilecektir. Hava sahası Ankara bölgesinde kapatılmıştır" diye konuştu.

06.19 Kalkışma girişiminde bulunan pilotların kullandığı bir F-16 uçağından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınlarındaki köprülü kavşağa ve otoparka iki bomba atıldı. Saldırılarda 15 kişi şehit olurken 7 kişi de yaralandı.

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06.55 Boğaziçi Köprüsü'nü kapatan kalkışmacı askerler teslim oldu.

08.11 İstanbul’da uçak vapur ve metro seferleri normale döndü.

08.32 Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Çankaya Köşkü'ne geldi.

08.36 Emniyet Özel Harekat polisleri, Jandarma Genel Komutanlığı'nın kontrolünü ele geçirdi.

10.07 Genelkurmay Başkanlığı'ndan çıkan 700'e yakın silahsız er ve erbaş, polise teslim oldu.

12.57 Başbakan Yıldırım Çankaya Köşkü’nde basın açıklaması yaptı.

16.08 TBMM olağanüstü toplandı.

20.02 Akıncı 4. Ana Jet Üssü'ndeki operasyon sona erdi.