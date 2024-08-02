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Türkiye’nin Anıt Ağaçları

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#Anıt Ağaçları#Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı#Türkiye Yaşlı Ağaçlar
Türkiye’nin Anıt Ağaçları
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2024 07:00

BİNLERCE yıllık yaşa sahip, kanunla koruma altındaki anıt ağaçların tanıtımı ve korunması amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca başlatılan proje kapsamında kurulan anitagaclar.gov.tr internet sitesinde, Türkiye genelindeki tescilli 10 bini aşkın anıt ağaçtan 883’üne yer verildi.

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Proje kapsamında, Anadolu’nun dört bir köşesinden binlerce yıllık tarihe tanıklık etmiş 66 ağaç türü bulunuyor.

EN YAŞLISI ZONGULDAK’TA

Zonguldak Alaplı’da, 2024 yılı itibarıyla yaşı 4 bin 119 olarak hesaplanan porsuk ağacı, Türkiye’nin en yaşlı ağacı olarak biliniyor. Tepe çapı 9.5 metre, gövde çapı 245 santimetre, boyu 23 metre olan porsuk ağacı, Tunç Çağı’na tarihleniyor.

Listede, 2 bin yaşını deviren dört ağaç bulunuyor. Antalya Kumluca’da 25 metre boy ve 262 santimetre gövde çapına sahip 2 bin 331 yaşındaki sedir ambar katranı, Türkiye’nin en yaşlı ikinci ağacı. Kahramanmaraş Onikişubat’ta 2 bin 284 yaşındaki doğu çınarı, Türkiye’nin en yaşlı üçüncü ağacı. Konya Taşkent’teki 2001 yaşındaki kokulu ardıç ve Hatay Samandağ’da 2001 yaşındaki doğu çınarı da Türkiye’nin en yaşlı ağaçları arasında yer alıyor.

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Türkiye’nin Anıt Ağaçları
En yaşlı ağaç Zonguldak Alaplı’da bulunuyor.
Türkiye’nin Anıt Ağaçları
Antalya Kumluca’daki sedir ambar katranı ikinci sırada yer alıyor.
Türkiye’nin Anıt Ağaçları
55 metreyle en uzun ağaç Gümüşhane Torul’da.
Türkiye’nin Anıt Ağaçları
Kastamonu Bozkurt’taki çınar, 880 santimle en geniş ağaç olarak kayıtlarda.
Türkiye’nin Anıt Ağaçları
Türkiye’nin en yaşlı üçünçü ağacı Kahramanmaraş Onikişubat’ta.

Türkiye’deki anıt ağaçların en yükseği, Gümüşhane Torul’daki 405 yaşındaki Göknar ağacı. Göknar ağacının boyu 55 metre olarak hesaplandı. Adıyaman Merkez ve Gölbaşı’ndaki 430 ve 555 yaşlarındaki doğu çınarları, Amasya Merkez’de 535 yaşındaki doğu çınarı ve Kütahya Simav’da 905 yaşındaki doğu çınarı da 40 metre yüksekliğe sahip.

EN GENİŞİ 880 SANTİM

En geniş gövdeye ise Kastamonu Bozkurt’taki 805 yaşındaki, 880 santimetre gövde çaplı doğu çınarı sahip. 860 santim gövde çapıyla Adıyaman Gölbaşı’nda 430 yaşındaki doğu çınarı ikinci sırada. Kahramanmaraş Onikişubat’ta 2 bin 284 yaşındaki doğu çınarı 760 santim gövde çapıyla üçüncü.

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#Anıt Ağaçları#Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı#Türkiye Yaşlı Ağaçlar

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