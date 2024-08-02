Türkiye’nin Anıt Ağaçları

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Proje kapsamında, Anadolu’nun dört bir köşesinden binlerce yıllık tarihe tanıklık etmiş 66 ağaç türü bulunuyor.

EN YAŞLISI ZONGULDAK’TA

Zonguldak Alaplı’da, 2024 yılı itibarıyla yaşı 4 bin 119 olarak hesaplanan porsuk ağacı, Türkiye’nin en yaşlı ağacı olarak biliniyor. Tepe çapı 9.5 metre, gövde çapı 245 santimetre, boyu 23 metre olan porsuk ağacı, Tunç Çağı’na tarihleniyor.

Listede, 2 bin yaşını deviren dört ağaç bulunuyor. Antalya Kumluca’da 25 metre boy ve 262 santimetre gövde çapına sahip 2 bin 331 yaşındaki sedir ambar katranı, Türkiye’nin en yaşlı ikinci ağacı. Kahramanmaraş Onikişubat’ta 2 bin 284 yaşındaki doğu çınarı, Türkiye’nin en yaşlı üçüncü ağacı. Konya Taşkent’teki 2001 yaşındaki kokulu ardıç ve Hatay Samandağ’da 2001 yaşındaki doğu çınarı da Türkiye’nin en yaşlı ağaçları arasında yer alıyor.

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En yaşlı ağaç Zonguldak Alaplı’da bulunuyor.Antalya Kumluca’daki sedir ambar katranı ikinci sırada yer alıyor.55 metreyle en uzun ağaç Gümüşhane Torul’da.Kastamonu Bozkurt’taki çınar, 880 santimle en geniş ağaç olarak kayıtlarda.Türkiye’nin en yaşlı üçünçü ağacı Kahramanmaraş Onikişubat’ta.

Türkiye’deki anıt ağaçların en yükseği, Gümüşhane Torul’daki 405 yaşındaki Göknar ağacı. Göknar ağacının boyu 55 metre olarak hesaplandı. Adıyaman Merkez ve Gölbaşı’ndaki 430 ve 555 yaşlarındaki doğu çınarları, Amasya Merkez’de 535 yaşındaki doğu çınarı ve Kütahya Simav’da 905 yaşındaki doğu çınarı da 40 metre yüksekliğe sahip.

EN GENİŞİ 880 SANTİM

En geniş gövdeye ise Kastamonu Bozkurt’taki 805 yaşındaki, 880 santimetre gövde çaplı doğu çınarı sahip. 860 santim gövde çapıyla Adıyaman Gölbaşı’nda 430 yaşındaki doğu çınarı ikinci sırada. Kahramanmaraş Onikişubat’ta 2 bin 284 yaşındaki doğu çınarı 760 santim gövde çapıyla üçüncü.