Türkiye’nin alerji haritası çıkarıldı

Haberin Devamı

Moleküler alerji testleri adı verilen yeni nesil yöntemler sayesinde, kişilerin hangi maddelere gerçekten alerjik olduğu artık çok daha net ve güvenilir biçimde belirlenebiliyor. Bu alandaki dikkat çekici çalışmalardan biri, Hacettepe Üniversitesi Çocuk Alerji Bölümü Prof. Dr. Bülent Şekerel’in öncülüğünde yürütüldü. Ankara, İstanbul, İzmir, Samsun ve Kayseri’de yaşayan yaklaşık bin kişinin katıldığı bu geniş kapsamlı araştırmada, moleküler alerji testleri kullanılarak Türkiye’ye özgü bir alerjen duyarlılık haritası oluşturuldu. Aynı zamanda Türkiye Alerji İmmünolojisi Tedavi ve Araştırma Vakfı (TAİTAV) Başkanı da olan Prof. Dr. Şekerel, Hürriyet’e konuyla ilgili şunları söyledi:

ŞEHİRDEN ŞEHİRE FARK GÖSTERİYOR

“Araştırma sonuçları, alerjilerin şehirden şehre farklılık gösterdiğini ve bu farklılıkta iklim koşullarının belirleyici bir rol oynadığını ortaya koydu. Örneğin, İstanbul ve Samsun gibi nemli şehirlerde, ev tozu akarlarıyla birlikte özellikle arsız zaylan gibi rüzgârla yayılan yabani ot polenlerine bağlı alerjiler daha sık görülüyor. İzmir’de ise Akdeniz ikliminin ve zeytin ağaçlarının yaygınlığının etkisiyle zeytin poleni alerjisi öne çıkıyor. Ankara ve Kayseri gibi karasal iklime sahip şehirlerde ise çayır otları ve pelin otu gibi yabani ot polenlerine karşı alerjik duyarlılık daha belirgin.

Haberin Devamı

KARASAL İKLİM KISMEN KORUYUCU

Özellikle Kayseri’de ve kısmen Ankara’da alerjik duyarlılık oranlarının daha düşük bulunması, kuru ve karasal iklim koşullarının alerji gelişimi açısından kısmen koruyucu olabileceğine işaret ediyor. Bu araştırma, alerjinin yalnızca bireysel bir sağlık sorunu olmadığını, yaşanılan çevre, iklim özellikleri ve yaşam tarzıyla yakından ilişkili olduğunu gösteriyor. Moleküler alerji testleri ise alerjiyi daha doğru tanımayı mümkün kılarak, kişiye özel korunma ve tedavi yaklaşımlarının önünü açan önemli bir bilimsel gelişme olarak öne çıkıyor.”