Türkiye’nin aklı, fikri, yüreği oralarda... Dereli çığlığı: ‘Boğuluyoruz, kurtarın’

Sele kapıldıkları anlarda Emine Akgün’le telefonda görüşen kuzeni Kazım Tanrıverdi, o anları şöyle anlattı: “Ben ‘Araba geri gelmiyorsa inin, aracı terk edin’ dedim. ‘İnemiyoruz, araba taşa dayandı’ dediler. Yani sel arabayı sürükleyip taşa dayatmış. ‘Diğer kapıdan çıkın’ dedik, ‘Oraya da sel bastı açılmıyor’ dediler. Sonra ‘Cama taş vurmaya başladı, cam kırıldı içeri su alıyor, boğuluyoruz’ dediler. Sonra telefon kesildi, son sesleri bunlardı. Telefona ulaşamadık daha. Geldik ki su 2.5 metre yüksekten geçiyor.”

YARALAR SARILIYOR

Betül’ün cansız bedeninin bulunmasıyla felakette yaşamını yitirenlerin sayısı 9’a yükseldi. 2’si asker 7 kişiyi arama çalışmaları ise sürdürülüyor. Selin en çok etkilediği Dereli ilçesinde DSİ, Karayolları, İl Özel İdare ve belediye ekipleri iş makineleri ve kamyonlarla, taş, toprak, kum ve odun molozlarını ilçe merkezinden kaldırmaya çalışıyor. Afetin yaşandığı ilk geceden itibaren yardım çalışmalarını sürdüren Kızılay ekipleri selzedeler ve ekiplere, beslenme desteğinde bulunuyor. Mobil aşevleri aracılığıyla ilçe halkına, sıcak çorba ile yemek dağıtılıyor. Elektriklerin olmadığı ilçede çekildikleri evlerinde geceyi zor geçiren vatandaşlar, bir an önce normale dönmeyi temenni ediyor. Selin en fazla hasara yol açtığı Dereli’de, elektrik dağıtım şirketi ekipleri ise enerji sağlama noktasında hummalı çalışma sürdürüyor. Giresun Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı ve Keşap Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şahin ise 3 ilçede fındık üreticilerinden selin verdiği zararla ilgili ihbar aldıklarını belirterek, “Ankara’dan Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nden heyet gelecek. Bu heyetle, ilçelerimizde fındık bahçelerinde inceleme yapacağız zarar tespitinde bulunacağız” dedi.

SON GÖRÜNTÜLERİ

Akgün ailesi İstanbul’da yaşıyordu. Samsun’da katıldıkları bir yakınlarının cenazesinin ardından akrabalarını ziyaret için Giresun’a gelmişlerdi. Araçları son kez böyle görüntülenmişti. Dün sabah ise o aracın enkazı bulundu. Betül Akgün, Davut Akgün ve Emine Akgün

SEL ŞEHİDİNE GÜMÜŞHANE’DE VEDA

Sel felaketinde şehit olan Uzman Çavuş Burak Tok (30) için memleketi Gümüşhane’nin Köse ilçesindeki 15 Temmuz Meydanı’nda dün cenaze töreni düzenlendi. Törene şehidin hamile eşi Hacer, oğlu Miraç (3), annesi Sema ile babası Kadir Tok da katıldı. Acılı baba Kadir Tok, “Rabbimden geldi, Rabbime gidiyor. Rabbim tüm büyüklerimizden razı olsun” dedi. Öğle vakti kılınan namazın ardından şehidin cenazesi, toprağa verildi.

BAKANLAR BÖLGEDE

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, selden hasar gören bölgeleri helikopter ile havadan inceledi. Arama kurtarma çalışmalarıyla da ilgilenen Bakan Soylu, kayıp jandarmaların yakınları ile görüştü.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile birlikte bölgede incelemeler yaptı. Bakan Dönmez, “Afet bölgesindeki vatandaşlarımızın elektrik faturalarının tahakkuk ve tahsilatını erteliyoruz” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da sel bölgesine geldi. Şu an kapalı yol olmadığını belirtti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, selden etkilenen vatandaşlar için bölgedeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 2.5 milyon TL kaynak aktarılacağını açıkladı.