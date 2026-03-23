Türkiye’nin 3 şehit acısı

Haberin Devamı

Milli Savunma Bakanlığı, Katar’da görev yapan askeri helikopterin düşmesi sonucu 1’i Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, 2’si ASELSAN çalışanı, 4’ü de Katar Silahlı Kuvvetler personeli olmak üzere 7 kişinin şehit olduğunu duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

İLK BELİRLEME TEKNİK ARIZA

“Türkiye ile Katar arasındaki askeri işbirliği ve koordinasyon faaliyetleri, mevcut anlaşma ve planlamalar çerçevesinde kesintisiz şekilde sürdürülmektedir. Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde eğitim faaliyetleri yürüten Katar Silahlı Kuvvetleri’ne ait bir helikopter, 21 Mart akşamı ilk belirlemelere göre teknik bir arıza nedeniyle kaza-kırıma uğrayarak denize düşmüştür.

Derhal başlatılan arama-kurtarma faaliyeti ile helikopterin enkazına ve şehitlerimizin naaşına ulaşılmıştır. Kazada helikopterde bulunan 4 Katar Silahlı Kuvvetler personeli, 1 Türk Silahlı Kuvvetleri personelimiz ile ASELSAN personeli 2 teknisyenimiz şehit olmuştur.

Haberin Devamı

Kaza kırımın kesin nedeni Katar makamlarınca yapılacak inceleme sonucunda belirlenecektir. Bu elim kazada hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, Katar Silahlı Kuvvetlerine, ASELSAN’a, Türk Milleti ile kardeş Katar halkına başsağlığı dileriz.”

BAKAN GÜLER’DEN MESAJ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in Milli Savunma Bakanlığı’na ait NSosyal hesabından paylaşılan mesajında, şehit olan Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin ile ASELSAN teknisyenleri Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can’ın fotoğraflarına yer verildi. Mesajda şunlar kaydedildi:

“Kahraman silah arkadaşlarımız ile ASELSAN’ın kahraman teknisyenleri Katar Silahlı Kuvvetlerine ait bir helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 21 Mart 2026 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim.” Katar İçişleri Bakanlığı da askeri helikopterin sabah rutin görevi sırasında teknik arıza nedeniyle ülke karasularına düştüğünü açıkladı.

Haberin Devamı

BİNBAŞININ ACI HABERİ

Helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin’in Isparta’daki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı. Binbaşı Taştekin’in şehadet haberi, Gülcü Mahallesi’nde yaşayan ailesine Isparta Vali Yardımcısı Hamdullah Süphi Özgödek tarafından verildi. Şehidin ailesinin evine Türk bayrakları asıldı.

Süleyman Cemre Kahraman’ın Çankaya’da, İsmail Enes Can’ın ise Keçiören’de yaşayan ailelerinin evlerine gelen yetkililer, şehadet haberlerini iletti. Acı haberi alan şehit yakınları, gözyaşlarına boğuldu.

ERDOĞAN: BÜYÜK ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİM

- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: “Katar’da meydana gelen helikopter kazasında Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile ASELSAN personelimizin ve Katar Silahlı Kuvvetleri mensuplarının şehit olduğu haberini büyük üzüntüyle öğrendim. Bu elim kazada şehit olan kahraman askerimize, ASELSAN personelimize, dost ve kardeş Katar askerlerine Allah’tan rahmet niyaz ediyor, ailelerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Ülkemizin, milletimizin ve Katar halkının başı sağ olsun.”

Haberin Devamı

KATARLI ASKERLERİN KİMLİKLERİ

- Katar Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Ülkenin bölgesel sularında düşen helikopterin mürettebatı ve yolcularına yönelik arama kurtarma çalışmaları kapsamında Katar Silahlı Kuvvetleri’nden Pilot Yüzbaşı Mübarek Salim Duvay el-Marri, Çavuş Fahad Hadi Ganim el-Hayarin ve Onbaşı Muhammed Mahir Muhammed ile Katar-Türkiye Ortak Kuvvetleri’nden Binbaşı Sinan Taştekin ve helikopterde yolcu olarak bulunan Türk sivil Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can’ın hayatını kaybettiği teyit edilmiştir. Katar Silahlı Kuvvetleri’nden Pilot Yüzbaşı Said Nasır Sameh’in aranmasına ise devam edilmektedir. Savunma Bakanlığı hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, yüce Allah’tan kendilerine rahmet niyaz etmektedir” denildi.

Haberin Devamı

BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI: MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN

- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: “Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde eğitim faaliyetleri yürüten Katar Silahlı Kuvvetleri’ne ait bir helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman mensubuna ve ASELSAN çalışanlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Hayatını kaybeden Katar Silahlı Kuvvetleri mensuplarına da Allah’tan rahmet, Katar halkına başsağlığı diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun.”

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: “Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde eğitim faaliyetleri yürüten Katar Silahlı Kuvvetleri’ne ait bir helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman mensubuna ve ASELSAN teknisyenlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, ASELSAN’a ve dost ve kardeş Katar halkına sabır ve başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.”

Haberin Devamı

- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran: “Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde yürütülen eğitim faaliyetleri sırasında, Katar Silahlı Kuvvetleri’ne ait bir helikopterin teknik arıza nedeniyle denize düşmesi sonucu Türk Silahlı Kuvvetlerimizden 1 personelimiz, ASELSAN’dan 2 personelimiz ve Katar Silahlı Kuvvetleri’nden 4 personel şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, ASELSAN’a ve dost Katar halkına sabır ve başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.”

EĞİTİM SIRASINDA

- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: “Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde sürdürülen eğitim faaliyetleri sırasında meydana gelen helikopter kazasında şehit olan askerimize, ASELSAN mensubu iki teknisyenimize ve Katar Silahlı Kuvvetleri personeline Allah’tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Aziz milletimizin ve kardeş Katar halkının başı sağ olsun.”

-Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün: “Katar’da meydana gelen helikopter kazasında görevleri başında şehit düşen kahraman personelimizin acısını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Bu elim kazada hayatını kaybeden Türk Silahlı Kuvvetleri personelimize, ASELSAN mensubu çalışma arkadaşlarımıza ve Katar Silahlı Kuvvetleri personeline Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, Savunma Sanayiimize, ASELSAN’ımıza ve kardeş Katar halkına başsağlığı ve sabır diliyorum. Aziz şehitlerimizin hatırası, yürüttüğümüz her çalışmada bizlere sorumluluğumuzu bir kez daha hatırlatmaya devam edecektir.”

ACIMIZ BÜYÜK

- CHP Genel Başkanı Özgür Özel: “Katar’da meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Acımız büyük. Milletimizin başı sağ olsun.”

- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu: “Katar’da meydana gelen helikopter kazasında şehit düşen kahraman askerimize, görev başındaki ASELSAN çalışanlarımıza ve Katar Silahlı Kuvvetleri mensuplarına Allah’tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.”

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik: “Katar Silahlı Kuvvetleri’ne ait bir helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu şehidimize ve ASELSAN’da çalışan teknisyen şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Milletimizin, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ve ASELSAN’ın başı sağ olsun. Katar Silahlı Kuvvetleri’nin hayatını kaybeden mensuplarına Allah’tan rahmet diliyoruz. Kardeş Katar halkına başsağlığı diliyoruz.”