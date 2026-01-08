×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Türkiye’nin 12’nci gölü Eber’i kuraklık vurdu, 5 farklı noktada yangın çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Eber Gölü Yangını#Afyonkarahisar#Kuraklık
Türkiye’nin 12’nci gölü Eber’i kuraklık vurdu, 5 farklı noktada yangın çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2026 01:26

 AFYONKARAHİSAR'ın Çay, Bolvadin, Sultandağı ilçe sınırlarında bulunan Eber Gölü'nün 5 farklı noktasında yangın çıktı. Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle yayılan yangınların söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

Haberin Devamı

Türkiye'nin 12'nci büyük gölü olan Eber'de akşam saatlerinde Bolvadin ilçesi tarafından daha sonra da Sultandağı ilçesi sınırlarındaki farklı bölgelerde eşzamanlı yangınlar çıktı. 5 farklı noktada çıkan yangınlar kuvvetli rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Kuraklık ve çevresel etkiler nedeniyle kuruyan kamışlarda başlayıp, büyüyen yangın sonrası oluşan alev ve yoğun duman Bolvadin ve Çay ilçelerinden de görüldü.

Türkiye’nin 12’nci gölü Eber’i kuraklık vurdu, 5 farklı noktada yangın çıktı

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gölün bataklık yapısı nedeniyle alevlere müdahale güçlükle yapılabilirken, ekiplerin mücadeleyi sürdürdüğü öğrenildi. Jandarma ekipleri ise yangın bölgesinde önlem aldı.

Haberin Devamı

Türkiye’nin 12’nci gölü Eber’i kuraklık vurdu, 5 farklı noktada yangın çıktı

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü bölgede çarşamba ve perşembe günleri saatteki hızı 75 kilometreye kadar ulaşabilen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olacağı uyarısında bulundu.

Türkiye’nin 12’nci gölü Eber’i kuraklık vurdu, 5 farklı noktada yangın çıktı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Eber Gölü Yangını#Afyonkarahisar#Kuraklık

BAKMADAN GEÇME!