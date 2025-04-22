Türkiye’den yaşlı Almanları dolandırdılar

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Paranın bir kısmı, Türkiye’deki banka hesaplarına aktarıldı. Almanya’da yaşayan vatandaşların dolandırıldığını tespit eden Alman güvenlik makamları, konsolosluk aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ulaştı. Şikâyetler üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. İstanbul, İzmir ve Sakarya’da düzenlenen eşzamanlı operasyonla Ali Erdi A., Y.A., E.P., D.B.T., M.Ç., D.A., C.G., B.K., S.G., Z.B. ‘suç örgütü kurmak, yönetmek’, ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlarından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli B.Y. ise 21 Nisan’da teslim oldu.

Şüphelilerden bazılarının organize suç örgütü Hells Angels ile bağlantılı olduğu öne sürüldü. Gözaltına alınanlardan Ali Erdi A.’nın, 9 Ocak 2014’te Berlin’de öldürülen Tahir Özbek cinayetiyle ilgili İnterpol tarafından kırmızı bültenle arandığı, Almanya’da yürütülen davada hakkında kesinleşmiş müebbet hapis cezası bulunduğu belirlendi. 11 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na götürüldü.

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9 şüpheli tutuklanma talebi ile bir şüpheli ev hapsi, bir şüpheli de adli kontrol talebi ile nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.