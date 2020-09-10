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AA
Haber Giriş: 10.09.2020 - 22:09 | Son Güncelleme:

Türkiye'den Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki

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Türkiye'den Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki
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Dışişleri Bakanlığı, İsveç'in başkenti Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsveç'in başkenti Stockholm'de bir grup ırkçı barbarın kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i yakarak saygısızlık yapmalarını lanetliyoruz." ifadelerine yer verildi.

İsveç’in gösteri için başvuruda bulunan kişilere izin vermemesinin olumlu bir adım olarak görüldüğü kaydedilen açıklamada, "Ancak Danimarkalı ırkçı partiye mensup kişiler ve amaçları çok iyi bilindiği halde, provokatif eylemlerin engellenemediğini, bu hastalıklı kişilerin de bundan faydalanmaya devam ettiklerini üzülerek görmekteyiz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Maalesef basın, sanat ve ifade özgürlüğü kisvesi altında İskandinav ülkelerinde son yıllarda İslam'a karşı saygısızlığın yaygınlaştığı ve engellenemediği görülmektedir. Breivik ve Tarrant gibi ırkçılar erken aşamalarda tespit edilip durdurulmadıkça, bu tür eylemlerin tekrarı kaçınılmaz olacaktır. İsveç makamları ile ırkçılık ve İslam düşmanlığı vakalarının bulunduğu tüm ülkelerin gerek Avrupa kurumları çerçevesinde gerek ulusal boyutta bu illetle mücadelede tüm önlemleri almalarını bekliyoruz."

Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) üyeleri İsveç'in başkenti Stockholm'ün Rinkeby Mahallesi'nde izinsiz bir eylemde Kur'an-ı Kerim yakarak sosyal medyada yayımlamıştı.

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