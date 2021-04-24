Türkiye'den sıcağı sıcağına ilk tepki! 'Sözcükler tarihi değiştiremez'

Çavuşoğlu paylaşımında, "Sözcükler tarihi değiştiremez, yeniden yazamaz.” Tarihimiz hakkında kimseden ders alacak değiliz. Siyasi fırsatçılık barış ve adalete karşı en büyük ihanettir. Tek dayanağı popülizm olan bu açıklamayı tümüyle reddediyoruz" ifadelerini kullandı





Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara