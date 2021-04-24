MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTürkiye'den sıcağı sıcağına ilk tepki! 'Sözcükler tarihi değiştiremez'
GeriGündem Türkiye'den sıcağı sıcağına ilk tepki! 'Sözcükler tarihi değiştiremez'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 24.04.2021 - 19:14 | Son Güncelleme:

Türkiye'den sıcağı sıcağına ilk tepki! 'Sözcükler tarihi değiştiremez'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türkiye'den sıcağı sıcağına ilk tepki! 'Sözcükler tarihi değiştiremez'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarıyla ilgili olarak kullandığı 'soykırım' ifadesine Twitter'dan sert tepki gösterdi

Çavuşoğlu paylaşımında, "Sözcükler tarihi değiştiremez, yeniden yazamaz.” Tarihimiz hakkında kimseden ders alacak değiliz. Siyasi fırsatçılık barış ve adalete karşı en büyük ihanettir. Tek dayanağı popülizm olan bu açıklamayı tümüyle reddediyoruz" ifadelerini kullandı

Son dakika: Biden, 1915 olayları için soykırım dedi
Son dakika: Biden, 1915 olayları için 'soykırım' dedi

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi