Son Güncelleme:
Türkiye'den sıcağı sıcağına ilk tepki! 'Sözcükler tarihi değiştiremez'
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarıyla ilgili olarak kullandığı 'soykırım' ifadesine Twitter'dan sert tepki gösterdi
Çavuşoğlu paylaşımında, "Sözcükler tarihi değiştiremez, yeniden yazamaz.” Tarihimiz hakkında kimseden ders alacak değiliz. Siyasi fırsatçılık barış ve adalete karşı en büyük ihanettir. Tek dayanağı popülizm olan bu açıklamayı tümüyle reddediyoruz" ifadelerini kullandı
Kripto Para Piyasaları için Bigpara