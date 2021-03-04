Türkiye'den Prof. Dr. Bass için taziye mesajı

Türkiye'de de sualtı arkeolojisine yönelik önemli çalışmalar gerçekleştiren ve büyük sualtı zenginliklerini ortaya çıkaran Prof. Dr. George Fletcher Bass (89), ABD'de hayatını kaybetti.

Türkiye karasularında ilk sualtı kazılarının başlaması ve Sualtı Arkeoloji Enstitüsü'nün kurulmasının öncüsü olan ABD'li arkeolog Prof. Dr. George Fletcher Bass, ABD'nin Teksas eyaletinde pankreas kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

'UNUTULMAYACAK İSİMLERDEN BİRİ OLDU'

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü bünyesindeki Kazılar Dairesi Başkanlığı, Bass'ın ölümüyle ilgili bir mesaj yayımladı. Mesajda, "60 yılı aşkın zamandır dünyada ve ülkemizde sualtı arkeolojisine büyük emekler veren Prof. Dr. George F. Bass'ın vefatını üzüntü ile öğrendik. Ülkemizde yürüttüğü veya katıldığı 20'yi aşkın sualtı arkeolojik kazı ve araştırması ile unutulmayacak isimlerden biri oldu. Minnetle" ifadelerine yer verildi.

Bodrum Kalesi'nde ilk Sualtı Arkeoloji Müzesi'nin kurulmasına olanak sağlayan Bass'ın ölümü, uzun süre sualtı kazısı yaptığı Bodrum'da da üzüntüye neden oldu.

GEORGE FLETCHER BASS KİMDİR?

1932 ABD doğumlu George Fletcher Bass, ilk bilimsel sualtı kazılarını gerçekleştirmiş ve özellikle Anadolu kıyılarında yaptığı sualtı kazılarıyla tanınmış arkeologdur. Pensilvanya Üniversitesi Klasik Arkeoloji Bölümü'nü bitirdikten sonra, Johns Hopkins Üniversitesi'nde lisansüstü eğitimini ve yine Pensilvanya Üniversitesi'nde Doğu Akdeniz Tunç Çağı konulu doktorasını tamamladı. İlk bilimsel sualtı kazısını, Güney Anadolu'da Finike kıyılarında Gelidonya Burnu yakınlarındaki bir batıkta 1960'ta gerçekleştirdi. Pensilvanya Üniversitesi adına yapılan Gelidonya batığı kazısıyla geminin bir Suriye-Filistin ticaret gemisi olduğu saptandı. Bass, 1961-64 arasında, Bodrum'da Karatoprak (Turgut Reis) açıklarındaki Yassı Ada (Lodo) yakınlarında bulunan Bizans batığını kazdı. Bass bu kazıdan sonra 1967-1969 yılları arasında yine Yassı Ada yakınlarında, 4'üncü yüzyıla tarihlenen bir başka geç Roma batığı kazısını tamamladı.

1975'te 16'ıncı yüzyıla tarihlenen Gökova'daki Şeytanderesi batığında ve 1977-1979 arasında 11'inci yüzyıla ait Marmaris'teki Serçe Limanı batığında kazılar gerçekleştirdi. Cam batığı olarak ünlenen Serçe Limanı batığında 11'inci yüzyıl İslam cam eşya sanatının özgün örnekleri bulundu. Bass, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi arkeologlarınca Kaş'taki Uluburun'da 1982'de saptanan Son Tunç Çağına ait batıkta 1984'te kazılara başladı. Bugüne değin bulunanların en eskisi olan bu batıkta, 1985 ve 1986'da sürdürülen kazılarda bakır, kalay, cam külçeler, amforalar ve Kıbrıs çanak çömleğinin yanı sıra, altın ve değerli taşlardan takılarla tunç silahlar da ele geçti. Bass'ın öncüsü olduğu bu çalışmalar, Türkiye kıyılarındaki büyük sualtı zenginliklerini ortaya çıkardı ve Bodrum Kalesi'nde ilk Sualtı Arkeoloji Müzesi'nin kurulmasına olanak verdi.