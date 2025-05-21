×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Türkiye'den Pakistan'daki terör saldırısına ilişkin terörle mücadelede işbirliği vurgusu

Güncelleme Tarihi:

#Dışişleri Bakanlığı#Pakistan#Belucistan
Türkiyeden Pakistandaki terör saldırısına ilişkin terörle mücadelede işbirliği vurgusu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2025 23:09

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Belucistan eyaletinde meydana gelen terör saldırısına ilişkin, "Türkiye olarak, terörün her türüne ve tezahürüne karşı ilkeli tutumumuzu yineliyor, Güney Asya'da terörle mücadelede işbirliğinin önemini vurguluyoruz." mesajını paylaştı.

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan’ın Belucistan eyaletinde meydana gelen terör saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, terör saldırısında çocuklar da dahil olmak üzere yaşanan can kayıplarından ve çok sayıda kişinin yaralanmasından derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bu menfur saldırıyı kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye olarak, terörün her türüne ve tezahürüne karşı ilkeli tutumumuzu yineliyor, Güney Asya'da terörle mücadelede işbirliğinin önemini vurguluyoruz."

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Dışişleri Bakanlığı#Pakistan#Belucistan

BAKMADAN GEÇME!