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Türkiye’den NASA’da Artemis imzası

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#Artemis Anlaşmaları#Türkiye Nasa#Uzay Araştırmaları
Türkiye’den NASA’da Artemis imzası
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2026 07:00

TÜRKİYE; Ay, Mars ve ötesindeki sivil uzay faaliyetlerinde barışçıl araştırmalarda uluslararası işbirliği yapılmasını öngören ve temel ilkeleri belirleyen Artemis Anlaşmaları’nı imzalayan 71’inci ülke oldu.

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Washington’daki ABD Ulusal Havacılık ve Uzay İdaresi (NASA) Genel Merkezi’nde düzenlenen imza törenine Türkiye adına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Türkiye Uzay Ajansı Başkanı (TUA) Yusuf Kıraç katılırken, ABD’yi NASA Direktörü Jared Isaacman ve ABD Dışişleri Bakanlığı Uzay ve Çevreden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Connor Tomlinson temsil etti. Törende Türkiye adına imzayı Bakan Kacır attı. Isaacman yaptığı açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti'ni Artemis Anlaşmaları'nın 71. imzacısı olarak ağırlamaktan onur duyuyorum” dedi. NASA’dan yapılan açıklamada, Türkiye’nin Ay’a kendi uydularını inşa edip fırlatan ülkeler grubuna katılarak, yakında ilk Ay görevi olan AYAP-1'i fırlatacağı belirtildi. Ayrıca, Türkiye’nin bu anlaşmayı imzalamasının, ekimde Antalya'da Uluslararası Astronotik Kongresi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlandığı döneme denk geldiği ifade edildi.

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NASA: HOŞ GELDİN TÜRKİYE

NASA’nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Türkiye’nin Artemis Anlaşmaları’na imza atmasına ilişkin paylaşımda bulunuldu. Türkiye’nin, Artemis Anlaşmaları’nı imzalayarak uzayın barışçıl şekilde keşfedilmesi ve bu alanda refahın artırılması konusunda taahhütte bulunan diğer ülkelere katıldığı belirtilen paylaşımda, “Artemis Anlaşmaları’na hoş geldin, Türkiye” ifadesi kullanıldı.

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KACIR: YENİ BİR DÖNEM

Bakan Kacır, Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve Türk astronot Alper Gezeravcı’nın da yer aldığı törendeki konuşmasında, Türkiye’nin uzay ve havacılık alanındaki çalışmalarına işaret ederek, ABD ile son dönemde ivmelenen işbirliğine dikkati çekti ve “Türkiye, uzay yolculuğu alanında inanılmaz hedefler ve yeteneklerle yeni bir döneme giriyor. Amacımız, uzayda sürdürülebilir görünürlüğe sahip olmak ve tüm insanlığın yararı için uzayın barışçıl kullanımında adımlar atmak” dedi.

TÜRKİYE-ABD AY VİZYONU

NASA Direktörü Isaacman da Türkiye’nin Artemis Anlaşmaları’na imza atmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, iki ülke arasındaki bağların güçlendiğinin altını çizdi. “Önemli bir dönüm noktası. Türkiye, ortaya cesur bir vizyon koyuyor” diyen Isaacman, ABD ile Türkiye’nin “astronotlarını Ay yüzeyine geri gönderme vizyonunu” paylaştığını belirtti.

Türkiye’den NASA’da Artemis imzası

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Bakan Kacır, 2027’nin ilk aylarında Ay’a uzay aracı göndermeyi planladıklarını söyledi.

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#Artemis Anlaşmaları#Türkiye Nasa#Uzay Araştırmaları

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