Türkiye'den Lübnan'a tıbbi yardım ve arama-kurtarma ekibi desteği

MSB'den yapılan açıklamada, "Beyrut'a havalanacak olan TSK'ya ait uçakta Sağlık Bakanlığı, AFAD ve Kızılay tarafından hazırlanmış tıbbi yardım malzemeleri ile ekipmanlar, insani yardım malzemeleri ve arama-kurtarma personeli yer alacak" denildi.