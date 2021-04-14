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Gündem
AA
Haber Giriş: 14.04.2021 - 20:13 | Son Güncelleme:

Türkiye'den Libya'ya yardım eli! 150 bin doz koronavirüs aşısı ulaştı

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Türkiye'den Libya'ya yardım eli! 150 bin doz koronavirüs aşısı ulaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetlerine ait uçakla Ankara'dan yola çıkarılan 150 bin doz Kovid-19 aşısının Libya'ya ulaştırıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan ve Hava Kuvvetlerimize ait uçakla Ankara'dan yola çıkan 150 bin doz Kovid-19 aşısı Libya'ya ulaştırıldı. Aşılar Libyalı yetkililere teslim edildi." ifadesine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Millî Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Türkiye'nin Libya'ya her türlü desteği vereceğini belirterek, "Bu vesileyle korona belasının yaygın şekilde devam ettiği sürede yarın 150 bin doz aşıyı da kendilerine teslim edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

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