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DHA
Haber Giriş: 12.06.2021 - 16:02 | Son Güncelleme:

Türkiye'den Libya'ya üst düzey ziyaret

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Türkiye'den Libya'ya üst düzey ziyaret

İletişim Başkanlığı'nca Türkiye'nin Libya'ya gerçekleştirdiği üst düzey resmi ziyarete ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

 Açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla NATO Zirvesi öncesinde üst düzey Türkiye heyetinin ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele almak üzere Libya'ya gittiği belirtildi. Açıklamada, "Dışişleri Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki heyette, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yer alıyor. Günübirlik ziyarette, ikili ilişkiler ele alınacak ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulacak" denildi.

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