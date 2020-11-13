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AA
Haber Giriş: 13.11.2020 - 21:43 | Son Güncelleme:

Türkiye'den Libya açıklarında batan tekne için yardım eli

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Türkiye'den Libya açıklarında batan tekne için yardım eli
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Milli Savunma Bakanlığı, TCG GEDİZ Fırkateyni'nin Libya açıklarında lastik botta ve çevresindeki göçmenlerle ilgili arama-kurtarma faaliyetine katkı sağladığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, TCG GEDİZ Fırkateyni'nin, Libya açıklarında lastik botta ve çevresinde acil yardıma ihtiyaç duyan çok fazla göçmen olduğu bilgisi alınması üzerine süratle olay yerine intikal ettiği belirtildi.

Fırkateynin arama-kurtarma faaliyetine katkı sağladığı ifade edilen açıklamada, kurtarma faaliyetine ilişkin görüntülere de yer verildi.

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