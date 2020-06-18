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Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 18.06.2020 - 11:00,Son Güncelleme:

Türkiye'den koronavirüsle mücadele Çad'a tıbbi malzeme yardımı

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Türkiye'den koronavirüsle mücadele Çad'a tıbbi malzeme yardımı
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TÜRKİYE, koronavirüsle mücadele eden Afrika ülkesi Çad'a askeri kargo uçağı 'Koca Yusuf' ile ambulans, oksijen maskesi ve tulum gönderdi. Çad'a, geçen 26 Mayıs'ta da bir ambulans ve çok sayıda tıbbi malzeme gönderilmişti.

Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Afrika ülkesi Çad için 1 ambulans, 17 bin 600 eldiven, 40 bin tulum ve 5 bin oksijen maskesi hazırladı. Askeri personel tarafından paketlenen sağlık malzemeleri, kamyonlarla Etimesgut Askeri Havaalanı'na getirildi. Üzerinde Türkiye-Çad bayrakları bulunan kargo paketleri, askerler tarafından askeri kargo uçağı A400 M'e yüklendi.

Ardından ambulans uçağa alındı. Kargo paketlerinin üzerinde Hz. Mevlana'nın 'Ümitsizliğin ardından nice ümitler var. Karanlığın ardından nice güneşler var' sözleri ile 'Türkiye'den Çad halkına sevgilerle' notu Türkçe ve Fransızca olarak yer aldı. 'Koca Yusuf' adı verilen askeri kargo uçağı, malzemeler yüklendikten sonra Ankara'dan havalandı.

Çad'a, geçen 26 Mayıs'ta da bir ambulans ve çok sayıda tıbbi malzeme gönderilmişti.

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