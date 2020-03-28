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Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)
Haber Giriş: 28.03.2020 - 11:34,Son Güncelleme:/

Türkiye’den KKTC’ye corona virüs nedeniyle tıbbi malzeme yardımı

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Türkiye’den KKTC’ye corona virüs nedeniyle tıbbi malzeme yardımı
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TÜRKİYE, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) koronavirüs(corona virüs) nedeniyle bir uçak dolusu tıbbı malzeme gönderdi. KKTC Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Sağlık Bakanlığı'nın gönderdiği yardımlara teşekkür etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Atakan, "Bir uçak dolusu tıbbi malzeme Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı yardımı çerçevesinde ülkemize ulaştı" dedi.

THY'YE TEŞEKKÜR ETTİ

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi ve THY yönetimine de teşekkür eden Atakan, "Büyük bir özveri ile bu yardımı bize ulaştıran dahası, 'siz ne zaman isterseniz THY emrinizdedir' mesajı veren başta Bilal Ekşi ve THY ailesine teşekkür ederim" dedi.

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