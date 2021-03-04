MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTürkiye'den KKTC'ye 20 bin doz aşı daha...
GeriGündem Türkiye'den KKTC'ye 20 bin doz aşı daha...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Mahmut DOĞAN/LEFKOŞA,(DHA)
Haber Giriş: 04.03.2021 - 12:21 | Son Güncelleme:

Türkiye'den KKTC'ye 20 bin doz aşı daha...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türkiye'den KKTC'ye 20 bin doz aşı daha...

Türkiye, koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) 20 bin doz Sinovac aşısı daha ulaştırdı.

Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında verdiği destek devam ediyor. Türkiye Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla 20 bin doz Sinovac aşısı KKTC'ye getirildi. Uçağın sabah saatlerinde 09.30'da  Ercan Havalimanı'na indiği bildirildi. Türkiye’den KKTC’ye toplamda gönderilen Sinovac aşısı 80 bin doza ulaştı. Öte yandan, KKTC'de koronavirüse karşı ilk aşılama programı 15 Ocak'ta başlayarak 22 Ocak'ta tamamlanmıştı.

Türkiyeden KKTCye 20 bin doz aşı daha...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi