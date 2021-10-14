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Türkiye'den Kızıl Yıldız taraftarlarının ırkçı sloganlarına ilişkin açıklama

#Hentbol#Irkçılık#Boşnaklar
Türkiyeden Kızıl Yıldız taraftarlarının ırkçı sloganlarına ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Kızıl Yıldız ve Yeni Pazar spor kulüpleri arasında yapılan hentbol maçında Kızıl Yıldız taraftarlarınca ırkçı sloganlar atılmasına ve savaş suçlularının posterlerinin açılmasına ilişkin, "Atılan sloganların Boşnak kardeşlerimizin yanı sıra, bölgeyle ortak tarihimizin anılarını da tahkir eder nitelikte olması üzüntü vericidir." ifadesini kullandı.

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Bilgiç, Yeni Pazar ve Kızıl Yıldız kulüpleri arasında oynanan hentbol müsabakasında yaşanan olaylar hakkındaki soruya yazılı cevap verdi.

Bilgiç, Belgrad’da Kızıl Yıldız ve Yeni Pazar Spor kulüpleri arasında oynanan hentbol maçında Kızıl Yıldız taraftarlarınca ırkçı sloganlar atılmasına ve savaş suçlularının posterlerinin açılmasına karşı herhangi bir önlem alınmamasına ve olayların failleri hakkında herhangi bir işlem yapılmamasına tepki olarak Yeni Pazar spor kulübünün bugün Sırbistan Hentbol Süper Ligi’nden çekilme kararı aldığını üzüntüyle öğrendiklerini belirtti.

"Son zamanlarda Yeni Pazar spor kulüplerinin oynadığı müsabakalarda maruz kaldığı spor ruhuyla bağdaşmayan, ırkçı yaklaşımlardan endişe duyuyoruz. Atılan sloganların Boşnak kardeşlerimizin yanı sıra, bölgeyle ortak tarihimizin anılarını da tahkir eder nitelikte olması üzüntü vericidir." ifadelerini kullanan Bilgiç, sporun toplumlar arası barış ve dostluğun güçlenmesi için bir araç olduğunu düşündüklerini, bu olayların sorumlularının en kısa sürede cezalandırılacağına inandıklarını aktardı.

Bilgiç "Bu vesileyle, savaş suçlularının yargı önüne çıkarılmasının bölgede toplumsal barış ve uzlaşının temini ve benzer suçların önlenmesi için önem taşıdığını bir kez daha vurguluyoruz." ifadesini kullandı.

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#Hentbol#Irkçılık#Boşnaklar

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