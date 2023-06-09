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Türkiye'den kalkan gemide kaçak kişiler tespit edildi! İtalya'da müdahale edilecek

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#Denizcilik Genel Müdürlüğü#Gemi#Kaçak
Türkiyeden kalkan gemide kaçak kişiler tespit edildi İtalyada müdahale edilecek
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2023 17:03

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Türkiye'den Fransa'ya giden ve içinde kaçak kişiler bulunduğu tespit edilen gemiye İtalya'da müdahale edileceğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Kaçakların gemi içinde ellerinde muhtemel kesici aletlerle dolaştıklarının kameralarla tespit edildiği, gemi personelinin kendilerini yaşam mahalli ve makine dairesine kilitleyerek güvene aldıkları bildirilmiştir" denildi.

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Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bugün saat 11.20'de DFDS Denizcilik ve Taşımacılık AŞ yetkililerinden Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezine (AAKKM) gelen ihbarda, "Yalova'dan Fransa'nın Sete limanına seyretmekte olan Türk bayraklı GALATA SEAWAYS isimli gemide yaklaşık 15 kaçak şahıs tespit edildiği, kaçakların gemi içinde ellerinde muhtemel kesici aletlerle dolaştıklarının kameralarla belirlendiği, gemi personelinin kendilerini yaşam mahalli ve makine dairesine kilitleyerek güvene aldıklarının bildirildiği" aktarıldı.

Türkiyeden kalkan gemide kaçak kişiler tespit edildi İtalyada müdahale edilecek

Gemi kaptanı ve şirket yetkilileriyle yapılan değerlendirme sonucunda AAKKM tarafından MRSC Ajaccio (Fransa) ve MRCC Roma (İtalya) ile irtibata geçildiği, gemi şirketi yetkililerinin talebi ve MRCC Roma'nın onayı doğrultusunda İtalya'nın Napoli limanına doğru geminin seyrine karar verildiğine yer verilen açıklamada, "MRCC Roma tarafından gemi ile ilgili olarak talep edilen Gemi Güvenlik Planı dahil diğer dokümanlar kendilerine gönderilmiştir. Geminin, saat 17.00'de Napoli'ye varması planlanmakta olup, İtalyan emniyet birimlerince gemiye gerekli müdahale için planlama yapılmaktadır. Konu, Bakanlığımız ve ilgili kurumlarımızca takip edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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#Denizcilik Genel Müdürlüğü#Gemi#Kaçak

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