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Türkiye'den kaçırılarak ABD'ye götürülmüştü... Yıllar sonra teslim edildi: Tam 2 bin 500 yıllık

Güncelleme Tarihi:

#Kültür Ve Turizm Bakanlığı#ABD#Boston
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2024 09:33

Türkiye'den kaçırılarak ABD'nin Boston kentindeki bir müzede uzun yıllar sergilenen Lidya dönemine ait yaklaşık 2500 yıllık altın kolye, Türkiye'nin Boston Başkonsolosluğu'nda düzenlenen resmi törenle Türk yetkililere teslim edildi.

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Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri, Türkiye'nin Boston Başkonsolosluğu'nda gerçekleştirilen törende, Manisa'nın Bintepeler bölgesinden kaçırılarak 1982'de ABD'ye getirilen altın kolyeyi, sergilendiği Boston Güzel Sanatlar Müzesi'nin görevlilerinden teslim aldı.

Büyük öneme sahip tarihi eserin devir töreninde Türkiye'nin Boston Başkonsolosu Murat Uğurluoğlu, New York Kültür ve Tanıtma Ataşesi Hilal Demirel ve Boston Güzel Sanatlar Müzesi Yetkilileri hazır bulundu.

New York Kültür ve Tanıtma Ataşesi Hilal Demirel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kolyenin yaklaşık 20 santimetre uzunluğunda, altın ve karnelyan taşlarından yapılmış nar şeklinde boncuklardan oluştuğu bilgisini paylaştı.

Türkiyeden kaçırılarak ABDye götürülmüştü... Yıllar sonra teslim edildi: Tam 2 bin 500 yıllık

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Demirel, "Eser, milattan önce 6'ncı veya 5'inci yüzyıla tarihlendirilmekte olup Lidya sanatının karakteristik özelliklerini taşımaktadır. Günümüze kadar iyi korunmuş olan bu eser, Manisa Müzesi Müdürlüğü envanterinde kayıtlı Bintepeler nekropol alanından çıkan diğer eserlerle benzerlik göstermektedir." dedi.

Altın kolyenin bölge için tarihi ve kültürel önemine değinen Demirel, "Bu eserin iadesi hem arkeolojik araştırmaların ilerlemesi hem de kültürel mirasımızın korunması açısından önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir." diye konuştu.

Türkiyeden kaçırılarak ABDye götürülmüştü... Yıllar sonra teslim edildi: Tam 2 bin 500 yıllık

ALTIN KOLYE

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, titizlikle yürütülen uzun çalışmalar sonucu, 1982'de Boston Güzel Sanatlar Müzesi'nin koleksiyonuna aldığı altın kolyenin Manisa'nın Bintepeler olarak bilinen nekropol alanına ait olduğunu tespit etmişti.

Bakanlık tarafından yürütülen arşiv araştırmaları sonucu, kolyenin 1970'lerde Bintepeler bölgesinde yüzlerce Lidya tümülüsünün bulunduğu alandan yasa dışı kazılarla çıkarıldığı ve yurt dışına kaçırıldığı anlaşılmıştı.

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Bu gelişme üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı geçen yıl Türkiye'nin Boston Başkonsolosluğu aracılığıyla Boston Güzel Sanatlar Müzesi'nden bu eserin iadesini istemişti.

Müze yönetimi bu bilgiler ışığında kolyenin Türkiye'ye iadesini kabul etmişti.

Türkiyeden kaçırılarak ABDye götürülmüştü... Yıllar sonra teslim edildi: Tam 2 bin 500 yıllık

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#Kültür Ve Turizm Bakanlığı#ABD#Boston

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